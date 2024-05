Le lancement de ChatGPT par OpenAI aurait été annoncé sur Twitter avant d’en informer le conseil d’administration

Helen Toner, ancienne membre du conseil d'administration, exprime désormais ouvertement sa version des événements qui ont entraîné le licenciement de Sam Altman l'année dernière. Quelles autres révélations nous réservent-elle ?

Tl;dr Helen Toner révèle que le lancement de ChatGPT n’était pas connu du conseil d’administration d’OpenAI avant novembre 2022.

Elle critique la gouvernance d’OpenAI, en particulier le manque de transparence de Sam Altman.

Toner affirme qu’Altman a endommagé la confiance du conseil en lui, ce qui a conduit à sa destitution.

Les révélations de Toner sont la dernière controverse en date concernant OpenAI.

Des révélations qui jettent une lumière crue sur la gouvernance d’OpenAI

L’entreprise tech OpenAI, pionnière dans le domaine de l’intelligence artificielle, est l’objet de controverses suite aux récentes révélations de Helen Toner, ancienne membre de son conseil d’administration. Par ailleurs stratège au Centre for Security and Emerging Technology, elle critique le manque de transparence concernant le lancement du projet ChatGPT, qui n’a été révélé au conseil d’administration qu’après sa mise en œuvre en novembre 2022.

Sam Altman, une figure controversée

C’est l’ancien PDG d’OpenAI, Sam Altman, qui a incarné ce manquement à la transparence. Selon Toner, celui-ci aurait délibérément retenu et déformé des informations clés, allant jusqu’à mentir au conseil et dissimuler la structure de propriété de l’entreprise. Altman n’aurait pas non plus informé le conseil qu’il possédait la startup OpenAI, alors qu’il prétendait être un membre indépendant. Ces actions ont, selon elle, “gravement endommagé notre capacité à lui faire confiance”.

Des problèmes de gouvernance qui ont mené à la destitution d’Altman

Ces problèmes de gouvernance ont conduit à des discussions sérieuses au sein du conseil sur la nécessité de renvoyer Altman. Toner a également critiqué sa gestion des problèmes de sécurité autour de l’IA, déplorant que des informations erronées rendaient impossible pour le conseil d’évaluer l’efficacité des processus de sécurité de l’entreprise. Altman a finalement été renvoyé en octobre 2023.

Une controverse qui jette une ombre sur l’entreprise

Ces révélations sont une nouvelle source de controverses pour OpenAI, déjà fragilisée par la démission de plusieurs chercheurs en sécurité, pointant du doigt l’incapacité des dirigeants à respecter les accords de non-dénigrement et à répondre aux accusations de l’actrice Scarlett Johansson, qui accuse l’entreprise d’avoir copié sa voix pour ChatGPT. De nombreuses questions restent ouvertes sur les raisons précises de la destitution d’Altman et sur la suite de l’histoire d’OpenAI.