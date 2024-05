Scarlett Johansson attaque OpenAI en justice pour imitation présumée de sa voix

Dans une affaire qui pourrait avoir de vastes implications pour l'industrie de l'IA, Scarlett Johansson accuse OpenAI d'avoir reproduit sa voix sans permission, soulignant les défis croissants liés à la protection des artistes.

L’affaire Johansson contre OpenAI : une question de voix

Quand l’actrice américaine Scarlett Johansson, célèbre pour son rôle de Black Widow dans l’univers cinématographique Marvel et ses performances dans des films tels que Under the Skin et Lost in Translation, se retrouve face à la technologie, cela fait des étincelles. Elle a récemment intenté une action en justice contre OpenAI, affirmant que cette entreprise a utilisé sa voix pour développer un assistant AI, appelé Sky.

Un doublon vocal trop ressemblant

D’après les informations de NPR, OpenAI a récemment présenté Sky, une voix qui, pour beaucoup, ressemblait étrangement à celle de Scarlett Johansson. Face à cette situation, les avocats de la comédienne ont demandé à OpenAI de révéler comment ils développent leurs voix. En réponse à cette action, OpenAI a retiré la voix de Sky de ses systèmes.

Une proposition refusée

Selon Scarlett Johansson, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, l’avait approchée il y a plusieurs mois pour lui demander si sa voix pouvait être utilisée pour l’assistant personnel AI de l’entreprise. Malgré plusieurs refus de la part de l’actrice, OpenAI a persisté dans ses demandes, allant même jusqu’à la solliciter quelques jours avant la sortie du produit. Lorsque la voix Sky est apparue, Scarlett Johansson était furieuse, la voix ressemblant étrangement à la sienne. Les auditeurs ont comparé Sky à la voix de Scarlett Johansson dans Her, où elle prêtait sa voix à un système d’exploitation iOS similaire à Siri.

Des questions d’éthique en jeu

L’affaire Scarlett Johansson contre OpenAI soulève de nombreuses questions sur l’éthique de l’utilisation de l’IA. La reproduction des voix est une préoccupation particulière dans les médias, comme dans le cas du documentaire de Morgan Neville, Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain, qui a utilisé l’IA pour imiter la voix du défunt chef Anthony Bourdain. Alors que les progrès de l’IA continuent de faire rage, ce débat est appelé à se poursuivre.