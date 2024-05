Sam Altman se dit gêné par la menace d’OpenAI de retirer des actions aux employés qui refusent de signer un accord de confidentialité

La société affirme n'avoir jamais appliqué cette disposition et est en train de modifier les documents de départ. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement pour le futur?

OpenAI, entreprise réputée dans le monde de l’intelligence artificielle, aurait mis ses employés dans une situation délicate. Selon les informations recueillies par Vox, ils auraient été forcés de choisir entre conserver leur équité acquise et pouvoir critiquer librement l’entreprise.

En effet, seuls ceux qui acceptaient de signer une clause de non-divulgation et de non-diffamation pouvaient conserver leur équité. Ceux qui refusaient, risquaient de perdre tous leurs droits acquis pendant leur temps dans l’entreprise, potentiellement valant des millions de dollars.

in regards to recent stuff about how openai handles equity:

we have never clawed back anyone's vested equity, nor will we do that if people do not sign a separation agreement (or don't agree to a non-disparagement agreement). vested equity is vested equity, full stop.

there was…

— Sam Altman (@sama) May 18, 2024