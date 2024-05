Ilya Sutskever, co-fondateur et scientifique en chef d’OpenAI, quitte la société

Il se lance dans un nouveau projet qui a une importance très personnelle pour lui.

Tl;dr Le co-fondateur d’OpenAI, Ilya Sutskever, quitte l’entreprise après presque une décennie.

Des tensions de leadership s’étaient produites entre Sutskever et Sam Altman, le PDG de l’entreprise.

Sutskever regrette son implication dans le renvoi éphémère d’Altman et de Greg Brockman.

Sutskever planifie un nouveau projet personnel, OpenAI poursuit le développement de GPT-4o.

Une luminosité s’efface à OpenAI

Ilya Sutskever, cerveau fondamental du développement de l’intelligence artificielle, a annoncé son départ d’OpenAI, près de dix ans après avoir co-fondé cette entreprise pionnière.

Duel au sommet, un héritage intact

Au-delà de son départ, le parcours d’Ilya Sutskever chez OpenAI a été marqué par des turbulences internes. “L’année dernière, un scandale a rattrapé Sutskever et le PDG, Sam Altman”, révèlent leurs adieux publics. Altman et le président de l’entreprise, Greg Brockman, ont été brusquement évincés du conseil d’administration alors que Sutskever, membre de ce même conseil, a joué un rôle clé dans leur renvoi.

After almost a decade, I have made the decision to leave OpenAI. The company’s trajectory has been nothing short of miraculous, and I’m confident that OpenAI will build AGI that is both safe and beneficial under the leadership of @sama, @gdb, @miramurati and now, under the… — Ilya Sutskever (@ilyasut) May 14, 2024

Le mea culpa de Sutskever : la brisure réparée

En dépit des conflits passés, la dissolution du conseil d’administration et le retour d’Altman et Brockman, cinq jours seulement après leur renvoi, ont trouvé un écho dans le regret de Sutskever. Ce dernier “exprimait sa profonde contrition pour sa participation aux actions du conseil” et son souhait de ramener l’unité à OpenAI. Ceci a précédé sa démission du conseil et a marqué le début d’une transition vers son retrait complet de la société.

Ilya and OpenAI are going to part ways. This is very sad to me; Ilya is easily one of the greatest minds of our generation, a guiding light of our field, and a dear friend. His brilliance and vision are well known; his warmth and compassion are less well known but no less… — Sam Altman (@sama) May 14, 2024

L’avenir après OpenAI : Nouveaux horizons, nouvelles promesses

Alors que Sutskever parle d’un nouveau projet “très personnellement significatif” sans donner de détails, OpenAI continue de développer sa technologie d’intelligence artificielle. Le tout nouveau GPT-4o est déjà sur la table, promettant une reconnaissance émotionnelle et une capacité de traitement et de génération de textes, d’audios et d’images.