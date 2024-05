OpenAI affirme que son modèle gratuit GPT-4o peut parler, rire, chanter et voir comme un humain !

La société propose également une application de bureau pour ChatGPT.

La compagnie OpenAI a annoncé lundi la mise au point de GPT-4o, un nouveau modèle d’intelligence artificielle. Selon Mira Murati, la CTO d’OpenAI, ce modèle sophistiqué représente une avancée considérable vers une interaction Homme-Machine “plus naturelle”.

D’un usage plus intuitif que ses prédécesseurs, le GPT-4o est capable de traiter une combinaison de texte, d’audio et d’images en entrée et de générer une sortie dans ces trois formats. Il s’agit d’un progrès significatif par rapport aux anciens modèles GPT-3.5 et GPT-4 qui transcrivaient le discours en texte, omettant ainsi le ton et l’émotion et ralentissant les interactions.

L’étonnante capacité du GPT-4o à reconnaître les émotions, a été démontrée lors d’une présentation en direct. Le modèle a été mis à l’épreuve dans diverses situations : traduction en temps réel de l’anglais vers l’italien, résolution d’une équation linéaire et même guidance pour une respiration profonde.

Say hello to GPT-4o, our new flagship model which can reason across audio, vision, and text in real time: https://t.co/MYHZB79UqN

Text and image input rolling out today in API and ChatGPT with voice and video in the coming weeks. pic.twitter.com/uuthKZyzYx

— OpenAI (@OpenAI) May 13, 2024