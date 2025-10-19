Trois applications phares d’Affinity Design offertes temporairement sur iPad – durée de l’offre inconnue

Trois des meilleures applications Affinity dédiées au design sont actuellement disponibles gratuitement sur iPad. Cette offre, dont la durée reste inconnue, permet aux utilisateurs de profiter sans frais d’outils professionnels habituellement payants.

Tl;dr Les applis Affinity sur iPad deviennent temporairement gratuites.

Économisez près de 60 €, offre à durée inconnue.

Annonce majeure d’Affinity prévue le 30 octobre.

Des applications Affinity gratuites sur iPad, mais pour combien de temps ?

Alors qu’Apple vient de présenter son tout nouvel M5 iPad Pro, une initiative inattendue attire l’attention du monde du design numérique. Les trois applications phares d’Affinity : Designer 2, Photo 2 et Publisher 2, sont soudainement proposées gratuitement sur l’App Store. Un geste étonnant alors que chacune coûtait habituellement 19 euros, permettant ainsi aux utilisateurs d’économiser près de 60 euros en téléchargeant la suite complète.

Pourquoi cette générosité soudaine ?

À ce stade, aucune information officielle n’explique ce changement de politique tarifaire. Pourtant, plusieurs indices sèment le doute. Depuis son acquisition par Canva, la société Affinity laisse planer le suspense autour d’une annonce programmée au 30 octobre. Certains observateurs misent sur la présentation de nouvelles applications ou même une intégration poussée des fonctionnalités d’Affinity dans la plateforme de création graphique australienne. D’autres redoutent la possible disparition pure et simple de ces applications autonomes, à l’image des versions bureau récemment retirées du site officiel. Autant dire qu’il pourrait s’agir là d’une opportunité éphémère.

Trois alternatives sérieuses aux géants d’Adobe

Mais que proposent concrètement ces trois outils ? Pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas, voici un aperçu rapide des possibilités offertes par cette suite devenue incontournable pour nombre de créatifs :

Designer 2 : un concurrent direct à Illustrator, dédié au graphisme vectoriel.

un concurrent direct à Illustrator, dédié au graphisme vectoriel. Photo 2 : une alternative solide à Photoshop, spécialisée dans la retouche photo professionnelle.

une alternative solide à Photoshop, spécialisée dans la retouche photo professionnelle. Publisher 2 : l’équivalent d’InDesign pour la mise en page avancée.

Ces applications regorgent de fonctionnalités puissantes et exigent un certain temps d’apprentissage. Même sans ambition professionnelle immédiate, les installer aujourd’hui pourrait s’avérer judicieux pour toute retouche ou création future.

L’attente avant le grand tournant

Face à cette fenêtre ouverte – dont on ignore encore la durée –, la prudence s’impose : il vaut mieux ne pas tarder si vous souhaitez enrichir votre bibliothèque créative sur iPad. L’annonce du 30 octobre lèvera probablement le voile sur les intentions réelles d’Affinity. En attendant, il serait dommage de passer à côté de ces outils professionnels désormais gratuits… jusqu’à nouvel ordre.