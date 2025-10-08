Waze dévoile sa nouvelle fonctionnalité pour renforcer la sécurité de vos trajets

L’application de navigation Waze vient d’introduire de nouvelles fonctionnalités visant à renforcer la sécurité des conducteurs sur la route. Ces améliorations s’ajoutent aux outils existants pour offrir une expérience de conduite plus sereine et protégée.

Tl;dr Lancement progressif de Conversational Report sur Waze.

Bugs affectant la lecture média signalés par des utilisateurs.

Disponible seulement sur iPhone aux États-Unis pour l’instant.

Waze tente l’aventure vocale avec Conversational Report

Le géant de la navigation Waze expérimente une nouvelle fonctionnalité, baptisée Conversational Report. Annoncée en octobre 2024, cette option destinée à faciliter le signalement d’incidents routiers s’invite, pour le moment, auprès de quelques utilisateurs américains. Plus précisément, seuls certains possesseurs d’iPhone ont constaté son apparition – les autres attendent encore, sans calendrier précis à ce stade.

Des débuts prometteurs mais des couacs techniques

L’idée derrière ce nouvel outil ? Permettre aux conducteurs de déclarer des dangers grâce à la commande vocale, évitant ainsi de quitter la route des yeux pour manipuler l’écran tactile. Sur le papier, une avancée ergonomique et sécuritaire qui semble cocher toutes les cases. Or, depuis le déploiement en test public, plusieurs voix se sont élevées sur les forums spécialisés – notamment Reddit – pour signaler quelques couacs notables.

Ainsi, de nombreux retours font état d’un bug gênant : après avoir utilisé Conversational Report, la lecture de musique ou de podcasts ne reprendrait pas automatiquement. Certains vont même plus loin : il serait nécessaire de déconnecter puis reconnecter CarPlay afin de retrouver un fonctionnement normal. D’autres évoquent des blocages complets du système audio embarqué. On s’interroge donc légitimement sur la stabilité du service.

L’écosystème Waze reste riche malgré tout

Si ce lancement progressif s’accompagne donc de désagréments techniques, il ne remet pas en cause l’attrait général pour Waze. L’application continue en effet d’offrir une palette étoffée de fonctionnalités appréciées par sa communauté fidèle. Parmi elles :

Sélection personnalisée des voix du GPS – allant jusqu’à proposer celle du célèbre Master Chief de la saga Halo.

Options permettant d’éviter les péages coûteux ou certains itinéraires selon ses préférences.

Ces atouts compensent largement les difficultés temporaires rencontrées avec le rapport vocal.

Quelles perspectives pour Conversational Report ?

Pour l’heure, aucun détail n’a filtré quant à une extension à d’autres plateformes ou territoires. Si vous êtes tenté par l’expérience vocale mais craignez les bugs relevés récemment, patienter pourrait être judicieux. De toute façon, nul doute que Google, propriétaire de Waze, travaille activement à corriger ces accrocs afin d’offrir prochainement une expérience plus aboutie.

L’évolution constante des outils connectés laisse espérer une intégration fluide et fiable dans un futur proche… même si le chemin vers un rapport vocal parfait semble encore semé d’embûches.