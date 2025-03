Waze s’offre une énorme mise à jour bénéfique pour des millions de conducteurs

En laissant Google Maps de côté, Waze vient de bénéficier d'une mise à niveau majeure qui va faciliter la vie de millions d'automobilistes.

Tl;dr Nouvelle version de Waze disponible pour Android et iOS.

Support pour affichages tête haute derrière les volants inclus.

Uniquement disponible pour certains véhicules compatibles Android et CarPlay.

Waze innove avec une nouvelle version compatible avec les affichages tête haute

Chaque jour, la technologie embarquée dans nos véhicules se perfectionne, un fait que confirme la dernière mouture de l’application de navigation Waze. Désormais disponible pour les appareils Android et iOS, cette nouvelle version, dénommée Waze 5.4, propose des fonctionnalités novatrices. Parmi celles-ci, l’une retient particulièrement l’attention : le support des affichages tête haute (ou HUD) derrière les volants.

Une vision plus centrée sur la route

Les automobilistes d’aujourd’hui sont habitués à avoir deux écrans dans leur véhicule : l’un, souvent situé sur la console centrale, fait office de panneau d’infodivertissement permettant d’accéder à Android Auto ou Apple CarPlay, tandis que le second, positionné devant le conducteur, remplace largement les tableaux de bord d’antan. C’est sur ce dernier affichage que Waze se propose d’apporter une valeur ajoutée. Concrètement, cette évolution permettra aux conducteurs de consulter les indications de navigation sur le tableau de bord sans avoir à baisser les yeux vers le panneau d’infodivertissement. Ainsi, leurs yeux seront davantage sur la route et moins sur l’intérieur de leur véhicule.

Compatibilité et intégration

Cette nouvelle fonctionnalité n’est pas universelle. Elle est uniquement disponible sur les véhicules qui supportent Android et CarPlay sur le panneau, dont certains modèles de BMW, Ford et Polestar. Des usagers de Reddit ont déjà eu l’opportunité d’expérimenter cette fonctionnalité et ont partagé des photos de l’application Waze sur l’affichage de leur voiture. Les images montrent une interface épurée.

Depuis son achat par Google en 2013, Waze a emprunté de nombreuses fonctionnalités à l’application de cartographie du géant de la technologie. Néanmoins, Waze a su conserver son identité grâce à une interface plus directe et une forte orientation communautaire. Cette évolution de Waze pourrait être un signe avant-coureur d’une intégration plus poussée dans Apple Maps lors du lancement d’Apple CarPlay 2.0, dont la sortie a été reportée de quelques années.

Une compétition dynamique

Cette mise à jour majeure d’Apple Maps semble être une réponse directe à Google Maps, qui ajoute également une nouvelle fonctionnalité pour des millions de conducteurs afin de rendre leur trajet plus sûr. Le débat reste ouvert quant à savoir quelle application de navigation, de Google Maps ou de Waze, est la meilleure.