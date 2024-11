Waze s’offre une importante mise à niveau IA pour corriger une fonctionnalité jugée dangereusement distrayante

Waze reçoit une importante mise à niveau de l'IA pour corriger l'une de ses fonctionnalités les plus dangereusement distrayantes.

Tl;dr Nouvelle fonctionnalité de rapport conversationnel sur Waze.

Les zones scolaires seront bientôt ajoutables sur la carte.

Déploiement prévu dans les prochains mois.

Waze : rapport de conduite simplifié et sécurisé

Avez-vous déjà voulu signaler un accident ou un embouteillage sur la route, mais vous vous retrouvez distrait en essayant de naviguer sur votre écran ? Waze, l’application de navigation bien connue, est sur le point de rendre ce processus plus facile et sûr grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée « Conversational Reporting ».

Conversational Reporting : une interaction naturelle

Présentée comme une avancée significative des contrôles vocaux existants pour la signalisation d’incidents, cette fonctionnalité intègre Google Gemini pour permettre aux utilisateurs d’émettre des rapports de manière plus naturelle. Avec Conversational Reporting, il suffit d’appuyer sur le bouton de rapport à l’écran, puis de décrire le problème. « Décrivez ce que vous voyez », pourra vous demander Waze pour plus de précisions, mais sinon, l’ensemble du processus ne nécessite aucune autre intervention de votre part.

En effet, se souvenir des commandes spécifiques de signalement d’incidents de Waze peut s’avérer compliqué, surtout lorsque vous êtes concentré sur la route et potentiellement sur un danger. L’autre option serait de chercher les icônes appropriées sur votre téléphone ou votre écran de voiture. Bien que cela ne soit pas particulièrement difficile, c’est une autre chose qui peut facilement vous distraire lorsque vous conduisez.

Zones scolaires : sécurité renforcée

En plus de cette amélioration, Waze permettra également à ses éditeurs de carte d’ajouter des zones scolaires sur sa carte, afin de rendre ces zones plus sûres pour tous. Une fois actives sur la carte, Waze vous avertira lorsque vous approcherez d’une école, vous rappelant ainsi d’être particulièrement prudent.

Déploiement à venir

La fonctionnalité Conversational Reporting sera lancée pour les testeurs de confiance de la version bêta de Waze sur Android et iOS plus tard cette semaine, mais uniquement en anglais. Les autres utilisateurs et langues devront attendre, avec un déploiement actuellement prévu « dans les prochains mois ». Quant au support des zones scolaires, il est prévu d’arriver plus tard cette année.