Voici comment essayer Imagen 3, le nouvel outil de génération d’images par IA de Google Gemini

Google Gemini a réintégré la génération d'images par intelligence artificielle avec Imagen 3 : découvrez comment l'essayer dès maintenant.

Tl;dr Google rend accessible Imagen 3, son IA de création d’images, à tous les utilisateurs de Gemini.

Imagen 3 offre des images plus réalistes et détaillées que sa version précédente.

Des restrictions existent pour les utilisateurs gratuits de Gemini, notamment la génération d’images de personnes.

Google Gemini : Imagen 3 désormais disponible pour tous

Google vient de démocratiser Imagen 3, son mode de création d’images par intelligence artificielle. Désormais, tous les utilisateurs du service Gemini, que ce soit sur le web, via l’application ou intégré dans Android, pourront profiter de cette technologie sophistiquée. Jusqu’à présent, seuls les abonnés Gemini Advanced utilisant la version web de l’IA y avaient accès.

Imagen 3 : une évolution majeure en matière de création d’images

Présenté par Google lors de l’événement I/O plus tôt cette année, Imagen 3 est une création du laboratoire de recherche DeepMind. Il offre la possibilité de créer des images au format carré avec un niveau de réalisme similaire à celles de Midjourney ou Flux. Cette nouvelle version offre des images plus riches et détaillées, et suit mieux les instructions données par Gemini.

Google avait temporairement retiré les capacités de génération d’images de Gemini pour des raisons de prudence excessive dans la représentation des personnes. Le précédent modèle avait également tendance à donner un aspect plastique à tout ce qu’il créait. Avec Imagen 3, Google aligne ses capacités de génération d’images sur celles de DALL-E 3 d’OpenAI, bien qu’il ne génère toujours que des images carrées.

Limitations pour les utilisateurs gratuits de Gemini

Il est important de noter que des limitations subsistent, en particulier pour les utilisateurs gratuits de Gemini. Actuellement, pour générer des images de personnes, il faut souscrire à l’abonnement Gemini Advanced, d’un coût de 19 dollars par mois. Et même dans ce cas, il ne sera pas possible de créer des images de personnes réelles.

Gemini : une puissance de création d’images

La véritable force de Gemini en matière de génération d’images réside dans sa capacité à adapter facilement une image à partir d’une simple description textuelle, voire à la modifier complètement. Il se peut que vous deviez mettre à jour l’application pour obtenir ces capacités de création d’images.

Malgré certaines limitations, l’arrivée d’Imagen 3 marque une avancée significative dans le domaine de la création d’images par IA, offrant aux utilisateurs de nouvelles possibilités d’exploration visuelle.