Google étend Gemini Live à plus de 40 langues : découvrez les détails essentiels

Google étend Gemini Live à plus de 40 langues : voici les informations essentielles à connaître

Tl;dr Google actualise son assistant IA Gemini Live, le rendant plus conversationnel.

Gemini supporte désormais plus de 40 langues et s’intègre à d’autres applications Google.

Les utilisateurs peuvent configurer et utiliser deux langues sur Gemini.

Google Gemini Live, l’assistant IA de nouvelle génération

Google a récemment annoncé des mises à jour majeures pour son assistant IA, Gemini Live, le rendant plus accessible et conversationnel que jamais. Au cœur de ces améliorations, Gemini Live offre désormais la possibilité d’avoir des conversations fluides sur presque tous les sujets, aussi naturellement que si l’on parlait à un ami.

Multilinguisme et intégration accrue

Initialement disponible uniquement en anglais, Gemini Live supporte désormais plus de 40 langues sur les appareils Android. Les utilisateurs peuvent configurer et utiliser jusqu’à deux langues sur leurs appareils, et Gemini gérera sans effort les conversations entre elles. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de communiquer naturellement dans plusieurs langues tout en utilisant Gemini, augmentant ainsi sa polyvalence et son utilité. Pour configurer une langue, il suffit d’ouvrir l’application Google sur votre téléphone ou tablette Android, de sélectionner votre photo de profil, puis de naviguer jusqu’à « Paramètres > Google Assistant > Langues », et enfin de choisir une langue prise en charge.

Extension des fonctionnalités

Gemini s’étend également à d’autres applications Google, facilitant l’accès à des outils essentiels tels que Gmail, Maps, Google Agenda et YouTube grâce à sa fonctionnalité Extensions. Que ce soit pour extraire une recette d’un courrier électronique ou créer un rappel pour une réunion importante, Gemini est maintenant capable d’extraire des données de différentes applications Google, vous assistant efficacement à travers plusieurs services.

Un avenir technologique prometteur

Google envisage d’intégrer davantage d’applications et de langues à Gemini dans les semaines à venir, ce qui en fera un outil encore plus puissant pour les utilisateurs du monde entier. Ces avancées positionnent Gemini comme un assistant IA personnalisé qui non seulement améliore la productivité, mais aussi brise les barrières linguistiques, rendant l’IA accessible à un public plus large. Gemini Live offre un aperçu d’un avenir où la technologie s’intègre sans effort dans la vie quotidienne, simplifiant les tâches et connectant les gens avec l’information de manière naturelle et intuitive.