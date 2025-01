Apple lève le voile sur le retard de CarPlay 2

Apple met fin aux rumeurs et explique enfin les raisons du retard de CarPlay 2 : découvrez ce qui se cache derrière ce report inattendu.

Tl;dr Apple a retardé la sortie de CarPlay 2.0.

Le site web de CarPlay ne mentionne plus de date de sortie en 2024.

Plusieurs constructeurs automobiles travaillent avec Apple sur l’interface.

Un retard dans le lancement de CarPlay 2.0

Les adeptes de la technologie automobile attendaient avec impatience la nouvelle interface de voiture d’Apple, CarPlay, depuis au moins la WWDC 2022. Initialement prévue pour 2024, la sortie de CarPlay 2.0 a été reportée. Aujourd’hui, près d’un mois après le début de l’année 2025, Apple a finalement mis à jour son site web CarPlay, supprimant toute mention d’une mise à jour en 2024 et confirmant ainsi le retard.

Collaboration avec plusieurs constructeurs automobiles

Malgré ce retard, Apple continue de travailler d’arrache-pied sur CarPlay 2.0. La firme a confié à 9to5Mac qu’elle collaborait avec « plusieurs constructeurs automobiles » pour cette interface de nouvelle génération.

La prochaine génération de CarPlay

« La prochaine génération de CarPlay s’appuie sur des années de succès et d’expériences acquises avec CarPlay, offrant le meilleur d’Apple et du constructeur automobile dans une expérience profondément intégrée et personnalisable. Nous continuons à travailler étroitement avec plusieurs constructeurs automobiles, leur permettant de mettre en valeur leur marque et leur philosophie de design visuel unique dans la prochaine génération de CarPlay. Chaque marque automobile partagera plus de détails à mesure qu’elles approchent les annonces de leurs modèles qui supporteront la prochaine génération de CarPlay. »

Des fonctionnalités inédites dévoilées

En 2024, nous avons eu quelques aperçus de la mise à jour, mais notre premier véritable regard sur le nouveau CarPlay est survenu en 2023 avec une refonte sur les tableaux de bord de Porsche et Aston Martin. Les constructeurs peuvent désormais personnaliser CarPlay pour l’adapter à leur esthétique et à leur image de marque. Un passage éclair dans le code d’iOS 17.4 a révélé de nouvelles fonctionnalités, notamment le contrôle du climat, la radio FM/AM, les détails sur la pression des pneus et l’état de charge pour les voitures électriques.

Malheureusement, la date limite de 2024 est passée sans qu’aucune nouvelle ne révèle véritablement une fenêtre de lancement. Apple n’a pas fourni de calendrier mis à jour, mais nous suivrons de près cette histoire, impatients que CarPlay 2 finisse par arriver.