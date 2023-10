Désormais, n’importe qui peut diffuser de la musique dans votre voiture via CarPlay

Apple CarPlay est très appréciable au quotidien. Surtout pour les amateurs de musique en voiture. Et depuis iOS 17, c'est encore plus facile lorsque vous êtes plusieurs dans le véhicule.

Apple CarPlay a de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients. L’un d’entre eux étant qu’un téléphone doit être connecté constamment. Ce n’est, la plupart du temps, pas un problème, sauf lorsqu’un passager veut jouer de la musique depuis son iPhone. Là, il faut faire un choix : tenter de trouver la chanson sur l’iPhone actuellement connecté à CarPlay ou passer sur l’iPhone du passager en question, et se priver du GPS, par exemple.

Diffuser de la musique sur CarPlay a toujours été compliqué en tant que passager

Par le passé, le GPS de l’iPhone était séparé de la musique. Vous pouviez alors utiliser un câble auxiliaire pour passer d’un iPhone à un autre, ou même à un Android, un iPod ou quoi que ce soit d’autre qui lit de la musique.

Tout est différent aujourd’hui. Votre voiture est peut-être compatible avec CarPlay sans fil, vous n’avez donc pas à gérer des câbles USB. Pour connecter le téléphone d’un tiers sur vos haut-parleurs, il faut déconnecter votre téléphone de CarPlay et connecter le sien, plutôt compliqué. Avec iOS 17, ce n’est plus obligatoire. Tous les passagers de la voiture peuvent diffuser de la musique via CarPlay grâce à SharePlay.

SharePlay est le protocole de partage de contenu entre les apps iOS et macOS. On le trouve surtout utilisé dans FaceTime, pour partager du contenu pendant un chat vidéo avec des amis ou de la famille. Mais avec la dernière mise à jour iOS, SharePlay devient compatible avec CarPlay.

Pour utiliser cette fonctionnalité, les iPhone doivent être sous iOS 17, celui du conducteur comme celui du passager qui veut partager sa musique. Le conducteur – ou tout du moins celui dont l’iPhone est connecté à CarPlay – doit aussi être abonné à Apple Music, mais pas nécessairement le passager.

Ensuite, commencez par lire de la musique depuis l’iPhone connecté en utilisant CarPlay. Une fois la lecture lancée, tous les appareils sous iOS 17 devraient voir une notification sur leur écran de verrouillage indiquant le titre en cours. Si vous, en tant que passager, tapotez sur “Connecter” sur votre iPhone, le conducteur verra une notification sur CarPlay. Tapotez sur le nom du passager, donnez la permission au passager de diffuser ce qu’il veut depuis son iPhone – Apple Music ou autre -.

Si vous êtes dans la voiture et que vous ne voyez pas la notification sur l’écran de verrouillage, vous pouvez vous connecter à SharePlay via l’écran CarPlay lui-même. Allez sur l’écran En lecture, tapotez sur l’icône SharePlay (la “personne” avec les vagues autour). Vous verrez un QR Code sur l’écran : scannez-le avec votre iPhone, tapotez sur le bouton qui apparaît sous le scan. Tapotez sur “Connecter” et le conducteur pourra vous autoriser sur l’écran du CarPlay.

Une fois connecté(e) sur SharePlay, vous pouvez ajouter d’autres passagers si vous le souhaitez. En étant connecté à la voiture, ouvrez Music, tapotez sur “En lecture”, puis sur l’icône SharePlay pour avoir la fenêtre SharePlay avec tous les participants actuels ainsi que le QR Code pour rejoindre. Quiconque veut se connecter peut scanner le QR Code, tapoter sur le bouton sous le code, puis sur “Connecter”. Le conducteur devra ensuite autoriser sur l’écran CarPlay.

Vous pouvez quitter une session SharePlay CarPlay quand vous le souhaitez. Tapotez simplement sur le bouton SharePlay en bas de l’écran “En lecture”, puis “Quitter”. Le conducteur peut aussi mettre fin à la session en tapotant sur “Fin” sur l’écran.