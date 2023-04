GM fait disparaître Apple CarPlay et Android Auto de ses véhicules électriques

GM prend la décision d'abandonner Android Auto et Apple CarPlay. Ses futurs véhicules électriques disposeront d'Android Automotive.

De nombreux constructeurs automobiles font de la connectivité avec le smartphone un véritable argument de vente, mais GM ne semble plus en avoir l’intention. Dans une interview accordée à Reuters, le responsable du numérique chez GM, Edward Kummer, et le responsable de l’habitacle, Mike Himche, déclaraient que GM allait faire disparaître Apple CarPlay et Android Auto dans ses prochains véhicules électriques, à commencer par le Chevy Blazer EV de 2024. À la place, il faudra passer par Android Automotive et ses apps.

GM prend la décision d’abandonner Android Auto et Apple CarPlay

Les clients auront par ailleurs droit à huit ans d’utilisation gratuite de Google Assistant et Google Maps sans surcoût. L’entreprise ne mentionne pas les tarifs après cette date. GM proposera aussi toujours CarPlay et Android Auto sur ses modèles équipés de moteur thermique, et ces deux solutions restent en place sur les véhicules électriques existants. GM prévoit d’avoir une gamme entièrement électrique à l’horizon 2035.

L’entreprise justifie son choix en disant qu’Android Automotive offre davantage de contrôle sur l’expérience. Il y a aussi des technologies d’aide à la conduire qui arrivent et qui sont “bien plus couplées” aux fonctions de navigation, explique Mike Himche, et GM ne veut pas que tout ceci nécessite un smartphone. Edward Kummer reconnaissait aussi qu’il y a là “des opportunités de revenu par abonnement”. Ne soyez donc pas surpris si, à l’avenir, vous devez payer mensuellement pour des fonctionnalités pourtant proposées à l’achat du véhicule chez d’autres constructeurs.

Ses futurs véhicules électriques disposeront d’Android Automotive

Android Automotive est de plus en plus populaire. Outre GM, des marques comme BMW, Honda, Polestar, Stellantis, Volvo et Volkswagen l’adoptent, avec ou sans les apps Google. Cependant, la plateforme n’exclut pas la prise en charge de CarPlay ou Android Auto. GM abandonne délibérément ces fonctionnalités. Bien que cela puisse effectivement apporter certaines aides à la conduite innovantes, cela pourrait aussi vous obliger à avoir votre smartphone sur le tableau de bord si telle ou telle app n’est pas disponible nativement dans votre voiture.

Cette décision est aussi un vrai revers pour Apple. Ses services ne seront pas disponibles nativement dans les véhicules électriques GM. Le fabricant de l’iPhone développe aussi une expérience nouvelle génération, pour prendre le contrôle complet du tableau de bord. GM s’est donc enlevé un gros client potentiel. Si la firme de Cupertino veut augmenter sa présence dans nos voitures, elle devra se tourner vers d’autres marques.