iPhone : la mise à jour qui apaise les petits agacements du quotidien

Avec iOS 26.1 bêta 4, Apple offre enfin la possibilité de désactiver la transparence Liquid Glass et l’ouverture accidentelle de la caméra.

Tl;dr Apple déploie avec iOS 26.1 bêta 4 deux ajustements très attendus pour améliorer l’expérience utilisateur sur iPhone.

Les effets de transparence « Liquid Glass » peuvent désormais être désactivés via une option dédiée, tandis que l’accès rapide à la caméra depuis l’écran verrouillé devient enfin optionnel.

Ces ajouts, accessibles via la bêta publique, témoignent d’une meilleure écoute des utilisateurs, même si la prudence reste de mise avant toute installation.

Des ajustements longtemps réclamés par les utilisateurs

Depuis plusieurs années, certains utilisateurs de l’iPhone réclamaient des ajustements pour rendre leur expérience plus agréable. À la faveur de la quatrième version bêta d’iOS 26.1, disponible dès aujourd’hui au public, Apple semble avoir entendu ces demandes, apportant deux évolutions très attendues.

Une option attendue pour dire adieu à la transparence

Jusqu’ici, ceux qui n’appréciaient guère les effets de transparence « Liquid Glass » étaient contraints de bidouiller les réglages d’accessibilité. Désormais, une nouvelle option dédiée fait son apparition dans le menu « Affichage et luminosité ». Il suffit de sélectionner l’onglet Liquid Glass, puis d’activer l’option Tint. Dès lors, toutes les fenêtres flottantes adoptent une teinte opaque, limitant drastiquement la transparence. Un aperçu instantané permet même de juger du rendu avant validation.

Fini les photos lancées par erreur depuis l’écran verrouillé

Cette nouveauté était attendue depuis… près d’une décennie. Depuis le lancement de l’iPhone X, la possibilité d’accéder rapidement à la caméra en balayant vers la gauche depuis l’écran verrouillé était source de déclenchements accidentels – une gêne devenue presque légendaire auprès des possesseurs d’iPhone. Avec iOS 26.1 bêta 4, il est enfin possible de désactiver cette fonctionnalité en naviguant dans Réglages > Appareil photo, puis en désactivant « Balayer pour ouvrir la caméra depuis l’écran verrouillé ». Un basculement suffira pour retrouver une certaine tranquillité.

Quelques précautions à prendre avant l’installation

L’accès à ces nouveautés s’offre à tous via la version publique de la bêta d’iOS 26. Il faut cependant garder à l’esprit qu’un logiciel en phase test peut générer des dysfonctionnements inattendus. Avant toute installation, il demeure fortement conseillé de sauvegarder son appareil afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Pour s’inscrire et récupérer iOS 26 bêta, rendez-vous sur le site officiel d’Apple. Après identification avec votre compte, le processus guide chaque étape jusqu’à la mise à jour effective sur votre smartphone.

En bref, cette salve de nouveautés pourrait bien simplifier – voire apaiser – le quotidien des aficionados d’Apple. Si ces ajustements paraissaient évidents pour beaucoup, ils illustrent surtout un changement d’écoute chez le géant californien… Enfin ?