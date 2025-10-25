L’Apple iPhone 18 Pro bientôt compatible avec la 5G satellite : une révolution ou un risque ?

Apple envisagerait d’équiper l’iPhone 18 Pro d’une connectivité internet 5G par satellite, offrant ainsi un accès web partout, même hors réseau mobile traditionnel. Mais cette avancée technologique suscite déjà des interrogations sur ses véritables avantages pour les utilisateurs.

Tl;dr iPhone 18 Pro pourrait offrir la 5G satellite via Starlink.

L’accès complet à Internet remplacerait l’actuel SOS d’urgence.

Coût et réelle déconnexion restent de vrais enjeux à surveiller.

Vers une révolution : la 5G par satellite sur l’iPhone ?

L’information circule avec insistance : le prochain iPhone 18 Pro pourrait permettre un accès étendu à l’internet satellitaire 5G, franchissant un cap déterminant. Jusqu’à présent, la connexion par satellite sur les appareils Apple était surtout cantonnée aux fonctionnalités de SOS d’urgence ou à quelques échanges limités de messages via iMessage. Impossible, par exemple, de passer des appels vidéo ou de naviguer librement sur Internet en dehors des zones couvertes par le réseau cellulaire classique. Mais ce statu quo serait sur le point de voler en éclats.

Un partenariat stratégique avec SpaceX en vue ?

D’après les dernières révélations du média spécialisé The Information, un accord entre Apple et SpaceX – la société derrière le réseau Starlink – pourrait être imminent. Ce rapprochement aurait pour objectif de permettre aux futurs iPhone d’exploiter le même spectre que celui déjà utilisé par Globalstar, fournisseur actuel de la connectivité satellite sur l’iPhone ou l’Apple Watch Ultra 3. Fait intéressant : cette évolution ne nécessiterait pas forcément de modifier en profondeur le matériel satellite du futur iPhone, tant la compatibilité s’annonce déjà bien pensée.

Bénéfices concrets… et quelques zones d’ombre

Si cette avancée se concrétise, les utilisateurs pourraient, en théorie, accéder à tous leurs services numériques même au cœur des zones blanches — pourvu qu’ils disposent d’une vue dégagée vers le ciel. L’intérêt est évident : fini les limites imposées aux seules situations d’urgence. Les principales applications de messagerie ou de visioconférence (citons par exemple WhatsApp ou X) pourraient fonctionner sans interruption.

On ne compte plus les cas où la fonction d’appel d’urgence a déjà permis de sauver des vies dans des conditions extrêmes ; ouvrir la voie à une connectivité permanente serait donc, à bien des égards, une évolution logique. Pourtant, certaines interrogations persistent.

Voici les principaux points de vigilance à retenir :

Difficulté à décrocher : être joignable partout pourrait nuire à la déconnexion réelle.

être joignable partout pourrait nuire à la déconnexion réelle. Côté financier : le coût du service risque d’être significatif (à titre d’exemple, l’offre Starlink grand public débute à 50 $ pour 50 Go mensuels).

le coût du service risque d’être significatif (à titre d’exemple, l’offre Starlink grand public débute à 50 $ pour 50 Go mensuels). Dépendance technique : il restera nécessaire d’avoir une ligne de vue dégagée vers le ciel pour profiter du service.

Un futur encore incertain pour la connectivité totale

En résumé, la perspective d’une connectivité globale grâce à la 5G par satellite sur iPhone enthousiasme autant qu’elle questionne. Le coût éventuel et l’impact sur nos habitudes numériques restent à clarifier. Entre rêve technologique et nécessité de préserver une part de « hors-ligne », les prochains mois devraient lever le voile sur les choix d’Apple.