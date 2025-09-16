Une rumeur décevante sur l’iPhone 18 pourrait vous inciter à choisir plutôt l’iPhone 17

Une nouvelle rumeur concernant l’iPhone 18 laisse présager des changements moins enthousiasmants que prévu, poussant certains consommateurs à envisager l’achat de l’iPhone 17, qui pourrait finalement s’imposer comme une alternative plus attractive cette année.

Tl;dr Pas de Face ID sous l’écran pour l’iPhone 18.

Seulement une encoche plus fine attendue.

Les rumeurs restent incertaines et contradictoires.

Des espoirs douchés pour le Face ID sous l’écran

Au fil des années, la question de l’intégration de Face ID sous l’écran n’a cessé d’alimenter les spéculations autour des futurs iPhone. Pourtant, à en croire les informations récemment relayées par le leaker chinois Instant Digital, les utilisateurs espérant une avancée radicale avec la future gamme iPhone 18 pourraient être déçus. Ce dernier affirme sans détour : « L’iPhone 18 sera doté d’une pilule légèrement plus étroite, sans Face ID ou caméra sous l’écran ». Une précision qui mettrait fin, du moins temporairement, à l’idée d’un design épuré avec une simple caméra frontale perforée.

Des rumeurs qui sèment la confusion

Rien n’est jamais totalement figé chez Apple, mais force est de constater que les rumeurs autour d’une version Pro dotée de la fameuse technologie sous-écran semblent également compromises. D’ailleurs, Instant Digital évoque bien toute la série, et pas uniquement le modèle standard, ce qui n’augure rien de bon pour ceux qui misaient sur une différence entre les variantes. Dans le passé, ses fuites se sont révélées aussi précises qu’erronées selon les cas ; difficile donc d’y voir une certitude absolue à ce stade.

L’évolution du design et ses enjeux

Depuis son apparition sur l’iPhone X, le module Face ID, bien que réduit au fil des générations, continue d’occuper un espace non négligeable sur la face avant des appareils. Beaucoup espéraient enfin voir disparaître cet îlot technologique au profit d’une expérience immersive, limitée à un simple poinçon pour la caméra. Hélas, il semble que la fameuse « Dynamic Island » devrait encore rester telle quelle — aucune révolution majeure ne pointerait donc à l’horizon immédiat.

À ceux qui rêvaient déjà d’un iPhone aussi minimaliste qu’audacieux dès 2025, il faudra peut-être patienter : certains murmures évoquent plutôt une transition pour les modèles ultérieurs (iPhone 19, voire 20). Or, si Apple devait un jour franchir ce cap, nul doute que son exigence légendaire pousserait cette technologie sous-écran à un niveau inégalé – du moins en théorie.

Aperçu sur l’avenir… et rappel pratique pour les fans

En attendant, voici ce qu’il faut retenir :

Aucune intégration prévue de Face ID ou caméra sous l’écran en 2025.

Pilule frontale affinée, mais toujours présente sur tous les modèles annoncés.

Doutes persistants sur les prochaines évolutions majeures du design.

En attendant, voici ce qu'il faut retenir :