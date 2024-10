L’Apple iPhone 17 Pro Max pourrait proposer une Dynamic Island plus petite

L'iPhone 17 Pro Max pourrait avoir une Dynamic Island plus petit - voici comment.

Tl;dr L’iPhone 17 Pro Max pourrait présenter des modifications au niveau de la Dynamic Island.

Un « metalens » pourrait être intégré au système Face ID, réduisant la taille de la Dynamic Island.

Une refonte du Face ID sous l’écran est reportée à 2026 au plus tôt.

Des rumeurs sur l’iPhone 17 Pro Max

Le lancement de l’iPhone 17 Pro Max est encore loin, mais cela n’empêche pas les rumeurs de circuler sur les éventuelles améliorations à prévoir. La plus récente concerne une possible modification de la taille de la Dynamic Island sur le prochain iPhone de taille Max.

Une « métalens » sur le système Face ID

Selon l’analyste Jeff Pu, l’iPhone 17 Pro Max serait doté d’une « métalens » sur son système Face ID, ce qui conduirait à une réduction significative de la Dynamic Island Toutefois, il semblerait que ce changement ne concerne que le modèle Pro Max, et non les autres appareils de la série iPhone 17.

Comme le souligne MacRumors, une caméra d’iPhone classique comporte une lentille courbée qui redirige la lumière entrante sur le capteur d’image. En revanche, une métalens est une lentille plus mince et plus plate dotée de gravures microscopiques. Cela lui permet de focaliser la lumière avec plus de précision, même si l’on ignore encore comment Apple compte l’utiliser dans le Face ID.

Une Dynamic Island réduite

Jeff Pu n’a pas donné plus de détails sur l’inclusion de cette lentille. Cependant, la métalens devrait permettre à Apple de réduire l’espace nécessaire pour la caméra frontale et les composants visibles du Face ID. Cela réduirait ainsi la taille de la pilule de la Dynamic Island.

Malheureusement, il ne faut pas s’attendre à d’autres changements majeurs concernant la Dynamic Island et le Face ID. Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles Apple travaillerait sur un Face ID sous l’écran, cette refonte a apparemment été repoussée à 2026 au plus tôt.

En attendant 2026…

C’est dommage, car nous aimerions voir un iPhone qui réussit à cacher tout le matériel Face ID hors de vue, ne laissant qu’une seule lentille de caméra frontale. Espérons qu’Apple pourra régler ce problème avant 2027, qui marquera le 10ᵉ anniversaire du Face ID et de l’encoche désormais exagérément grande de l’iPhone X.

Nous entendrons sans doute d’autres rumeurs au fil des mois, bien que nous devrons attendre jusqu’à septembre prochain pour savoir exactement ce qu’Apple a prévu pour le Face ID à l’avenir. En attendant, n’oubliez pas de consulter notre hub iPhone 17 pour toutes les premières nouvelles et rumeurs sur le téléphone.