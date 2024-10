Des indices suggèrent une importante amélioration du design pour l’iPhone 17

On s'attend à une amélioration majeure du design pour la nouvelle gamme iPhone 17.

Tl;dr iPhone 17 pourrait utiliser une nouvelle colle pour fixer les batteries.

La colle libère la batterie avec une petite tension électrique.

L’iPhone 17 Air/Slim pourrait remplacer l’iPhone 17 Plus.

Une révolution technologique dans la palette Apple ?

La rumeur est à son comble concernant l’iPhone 17 prévu pour l’automne prochain. Selon le leaker réputé, Majin Bu, Apple envisagerait d’utiliser une nouvelle colle pour fixer les batteries dans toute la gamme de l’iPhone 17, y compris le nouvel iPhone 17 Slim ou Air.

Une colle qui se détache à la demande

Majin Bu a écrit cette semaine : « La principale fonction de ces adhésifs est de permettre à la batterie de se détacher avec très peu de force, une fois la tension correcte appliquée à l’adhésif utilisé. » Il suffirait d’appliquer une petite tension électrique à l’adhésif pour qu’il se détache, permettant ainsi à la batterie de se séparer du cadre sans aucun effort.

Cela devrait faciliter le remplacement des batteries pour les utilisateurs des meilleurs iPhones, sans risquer d’endommager leurs appareils. Certains fans d’Apple seront sans doute déçus qu’Apple continue d’utiliser de la colle plutôt qu’une solution plus pérenne, car elle doit être remplacée par une nouvelle bande lorsqu’une nouvelle batterie est installée dans le téléphone.

Une technologie déjà existante

Apple a déjà dévoilé une technologie similaire avec l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, bien qu’elle soit absente des modèles premium iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. En fonction des retours obtenus par Apple lors des réparations au Genius Bar au cours des prochains mois, alors que les utilisateurs mettront les derniers iPhone à l’épreuve, l’entreprise pourrait choisir de modifier ses plans de conception pour la ligne iPhone 17 avant de procéder au lancement complet en 2025.

L’iPhone 17 Air/Slim

L’iPhone 17 Air/Slim, quel que soit le nom qu’Apple lui donne, est censé remplacer l’iPhone 17 Plus en tant que version plus mince et plus légère de l’iPhone 17 standard. D’autres rumeurs suggèrent que l’iPhone 17 Air/Slim disposera d’une technologie OLED révolutionnaire dans son grand écran de 6,6 pouces, et d’une découpe plus petite et en forme de pilule pour l’île dynamique.

Il convient de prendre toutes ces informations avec des pincettes pour le moment. Nous en sommes encore au début du cycle de rumeurs de l’iPhone 17, et qui sait ce qui pourrait encore être révélé d’ici à l’automne prochain. Restez à l’écoute pour toutes les rumeurs concernant l’iPhone 17 à venir.