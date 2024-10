iPhone 17 Air : une sortie en 2025 avec un écran OLED révolutionnaire

Il se pourrait qu'Apple dévoile un iPhone avec un écran OLED en 2025. Grâce à la technologie TDDI, ce nouveau modèle pourrait offrir une expérience utilisateur inédite en matière de qualité d'affichage et de consommation d'énergie​.

Tl;dr Novatek développe un nouvel écran OLED avec technologie TDDI.

Apple pourrait être parmi les premiers clients de Novatek.

La technologie pourrait figurer sur l’iPhone 17 de 2025.

Un nouveau type d’écran par Novatek

Novatek, une entreprise taïwanaise, a récemment annoncé qu’elle commencerait la production d’un nouveau type d’écran OLED intégrant une technologie innovante appelée « touch and display driver integration » (TDDI).

Apple, un futur client potentiel

Apple est pressenti pour être l’un des premiers clients de cette technologie, selon un rapport du journal asiatique DigiTimes repris par MacRumors. « Bien que les initiés de l’industrie restent discrets sur les clients potentiels, les spéculations suggèrent que le calendrier d’expédition proposé par Novatek pourrait coïncider avec les écrans de la prochaine génération d’iPhone en 2025« , affirme DigiTimes.

Un éventuel impact sur l’iPhone 17

Cette nouvelle technologie TDDI pourrait permettre aux futurs appareils Apple de posséder des écrans OLED plus fins, puisque les couches tactiles et d’affichage sont intégrées. Cela pourrait présager de l’avenir du tant attendu iPhone 17 Air, parfois aussi appelé iPhone 17 Slim.

Il convient de souligner que rien n’indique que Apple adoptera cette technologie. En effet, les rumeurs circulant autour de cette adoption ne sont que des spéculations de DigiTimes. Le média asiatique a également suggéré qu’Apple pourrait tester le nouvel écran sur d’autres produits, y compris les futurs modèles d’iPad et d’Apple Watch. Il est également possible que la firme de Cupertino utilise cet écran plus mince sur l’iPhone Flip en gestation ou sur un potentiel iPad pliable.

Quelques rumeurs supplémentaires

Les autres rumeurs concernant l’iPhone 17 Slim et son éventuel écran indiquent que le nouveau modèle Air pourrait remplacer le Plus et disposer d’un écran tout aussi grand de 6,6 pouces. Il pourrait comporter une encoche plus petite et une découpe en forme de pilule pour le Dynamic Island. Si cette technologie trouve sa place sur l’iPhone 17, il pourrait être doté d’un écran ProMotion de 120Hz, censé être un panneau OLED LTPO. Une fuite sur Weibo a révélé que l’iPhone 17 pourrait obtenir une « couche AR (anti-reflets) super-dure » pour le rendre plus résistant aux rayures.