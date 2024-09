Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les rumeurs concernant l’iPhone 17

L'iPhone 16 vient à peine de faire son apparition sur le marché que les rumeurs sur l'iPhone 17 commencent déjà à circuler. Bien que nous soyons encore loin d'avoir une image claire de ce que prépare Apple, certaines spéculations commencent à émerger.

Tl;dr L’iPhone 17 pourrait être dévoilé en septembre 2025.

Le prix de l’iPhone 17 reste incertain à ce stade.

Un nouveau modèle, l’iPhone 17 Slim, pourrait être introduit.

Il est assez facile de prédire la date de sortie des iPhones de la marque californienne Apple. Depuis plus d’une décennie, chaque nouvel iPhone est révélé en septembre. Il est donc fort probable que l’iPhone 17 soit dévoilé en septembre 2025. Le prix de l’iPhone 17 est plus difficile à déterminer à l’avance. Le modèle iPhone 16 a été lancé à partir de 799 dollars, nous pouvons donc supposer que le prix de l’iPhone 17 restera sensiblement le même, bien que beaucoup de choses puissent se passer d’ici septembre 2025.

L’iPhone 17 Slim : un nouveau modèle à l’horizon

Il se murmure qu’un modèle iPhone 17 Slim pourrait remplacer le modèle « Plus ». Selon le célèbre leaker Ice Universe, ce nouveau modèle serait lancé en 2025 en même temps que les autres modèles. Bien que le prix exact reste inconnu, il serait plus élevé que celui du modèle Pro Max, qui est actuellement de 1199 dollars.

Comme son nom le suggère, l’iPhone 17 Slim serait une version plus mince de l’iPhone. Mark Gurman, journaliste réputé de Bloomberg, pense que ce modèle s’inscrit dans le cadre d’un plan visant à créer « une nouvelle classe de produits Apple qui seraient les plus minces et les plus légers de toute l’industrie technologique ».

Quid des performances et des fonctionnalités ?

Les puces A-series d’Apple offrent des performances impressionnantes. On s’attend à ce que le chipset A19, qui devrait équiper l’iPhone 17, soit encore plus performant grâce à un processus de construction de 2nm, ce qui signifie une plus grande densité de transistors pour une meilleure performance et efficacité. De plus, Apple envisagerait de construire ses propres batteries pour la première fois, afin d’offrir une « performance nettement améliorée par rapport à l’actuelle ».

Concernant l’appareil photo, aucune information n’a encore été révélée sur l’array de caméras arrière de l’iPhone 17. Cependant, l’analyste Ming-Chi Kuo prédit une caméra selfie de 24MP pour l’iPhone 17, une amélioration significative par rapport à la caméra TrueDepth de 12MP actuellement présente. « En somme, l’iPhone 17 s’annonce comme une mise à niveau majeure », notamment avec l’éventuelle introduction de l’écran ProMotion 120Hz et du système sur puce 2nm.