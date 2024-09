Les puces Apple A18 et A18 Pro : le cœur de la gamme iPhone 16 !

La gamme d’iPhone 16 sera propulsée par les puces A18 et A18 Pro, offrant des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique. Ces processeurs amélioreront la gestion des tâches intensives comme le multitâche ou les jeux, tout en prolongeant l’autonomie des appareils. Grâce à ces avancées, l’expérience utilisateur sera plus fluide et réactive sur l’ensemble des modèles.

Un pas en avant technologique : Apple équipe l’iPhone 16 de nouvelles puces

Apple a récemment annoncé l’introduction de nouvelles puces pour ses modèles d’iPhone 16 et iPhone 16 Pro. En rupture avec sa stratégie précédente consistant à recycler les puces de l’année précédente pour ses téléphones moins chers, la société a opté pour des puces inédites dévoilées lors de l’événement de lancement de l’iPhone 16.

Conçus pour l’Apple Intelligence

Les nouvelles puces, appelées A18 et A18 Pro, ont été conçues avec l’Apple Intelligence en tête. Ces puces offrent plus de mémoire et une nouvelle version de l’Engine Neural à 16 cœurs, ainsi que des améliorations de performance par rapport aux modèles plus anciens. Le cœur de l’argumentaire de vente de l’iPhone 16 réside dans ces nouvelles puces.

Des performances améliorées

Les iPhone antérieurs au 15 Pro et au Pro Max ne peuvent pas exécuter les fonctionnalités d’Apple Intelligence comme Siri, Genmoji et la recherche intégrée ChatGPT. En revanche, l’iPhone 15 Pro et Pro Max, dotés de 8 Go de RAM avec la puce A17 Pro, s’en sortent bien. La puce A18, associée à des optimisations de conception thermique, permet à l’iPhone 16 d’obtenir une performance de jeu 30 % plus rapide, selon Apple. Le nouveau modèle supporte également le ray tracing accéléré par le matériel, offrant un éclairage plus réaliste dans certains titres.

Une efficacité énergétique améliorée

La puce A18 Pro va encore plus loin. Elle offre des vitesses jusqu’à 15% plus rapides que l’A17 Pro, ainsi qu’un ray tracing accéléré par le matériel deux fois plus rapide. De plus, l’A18 Pro consomme 20% d’énergie en moins que l’A17 Pro. Ce matériel n’est pas uniquement destiné à l’Apple Intelligence ; il alimente également les nouvelles fonctionnalités photographiques complexes des caméras de l’iPhone 16 Pro.

À l’évidence, le choix d’Apple de centrer l’expérience de l’iPhone autour de l’Apple Intelligence et de doter tous les modèles d’une augmentation des spécifications n’est pas surprenant. Même si vous n’êtes pas particulièrement enthousiasmé par les offres d’IA d’Apple, il est agréable de disposer de plus de RAM dans la ligne de base de l’iPhone.