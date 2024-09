Apple prépare un nouvel événement en octobre : Mac et iPad à l’honneur !

Ne vous attendez pas à voir des Mac et des iPad lors du lancement de l'iPhone 16. Ces produits ne seront probablement pas présentés à ce moment-là. Quels autres produits Apple espérez-vous voir lors de cet événement ?

Tl;dr Le lancement de l’iPhone 16 ne sera pas la dernière annonce majeure d’Apple en 2024.

De nouvelles versions des iPads et des Macs pourraient être dévoilées en octobre.

Les rumeurs spéculent sur un iPad mini 7 avec un écran OLED de 8,7 pouces.

Des Macs redessinés avec de nouveaux processeurs M4 pourraient également être présentés.

Une année riche en nouveautés pour Apple

Alors que le lancement de l’iPhone 16 a captivé l’attention de tous, il semblerait que la marque à la pomme ait encore quelques surprises en réserve pour cette année 2024. En effet, des nouveaux modèles d’iPad et de Mac pourraient être dévoilés dès le mois d’octobre.

Des rumeurs de nouveaux iPad

Selon le journaliste Mark Gurman, auteur réputé de la newsletter Power On, Apple serait sur le point d’annoncer du matériel supplémentaire le mois prochain. Parmi les produits attendus, nous pourrions voir un Mac Mini redessiné, des M4 MacBook, et bien sûr, de « nouveaux iPad ».

Il est à noter qu’il y a eu des spéculations sur une possible apparition de l’iPad mini 7 lors de l’événement Glowtime, en parallèle de l’iPhone 16. Cependant, avec l’arrivée probable de nouveaux AirPods et d’une nouvelle Apple Watch, le temps dédié à la présentation d’un nouvel iPad serait limité.

Quels changements pour ces nouveaux produits ?

Si Gurman reste discret sur les détails, l’évocation de plusieurs « modèles d’iPad » laisse présager l’arrivée de plusieurs nouvelles tablettes. Il est peu probable que ces nouveautés concernent l’iPad Air ou l’iPad Pro, dont les derniers modèles ont été lancés plus tôt cette année. Cependant, cela fait plusieurs années qu’Apple n’a pas sorti de nouvel iPad d’entrée de gamme.

Des rumeurs évoquent un iPad mini 7 doté d’un écran OLED de 8,7 pouces. De plus, le nouvel iPad pourrait offrir une compatibilité avec Apple Intelligence. Il se murmure également que la mémoire vive pourrait passer de 4 Go à 8 Go, ce qui, couplé à un bon processeur Apple, pourrait rendre l’IA d’Apple accessible à un plus grand nombre.

Du côté des Mac

Quant aux Macs, des rumeurs parlent d’un Mac mini redessiné, qui abandonnerait le port USB-A au profit de l’USB-C et serait alimenté par le nouveau processeur M4. Gurman mentionne également la possibilité d’un nouvel iMac et de MacBook Pros. Il est fort probable qu’Apple profite de cet événement pour lancer des processeurs M4 de performances supérieures, tels que le M4 Max et le M4 Pro.

Il ne nous reste plus qu’à attendre l’événement Glowtime pour spéculer davantage sur la possibilité d’un événement Apple en octobre. En attendant, vous pouvez suivre la couverture en direct de l’événement Apple de ce soir sur notre blog en direct de l’événement Apple Glowtime.