iOS 18 est-il compatible avec votre iPhone ? Découvrez la liste des appareils pris en charge

Découvrez si votre iPhone sera compatible avec iOS 18 et aura accès à la version bêta d'Apple Intelligence. Cela ne vous intrigue-t-il pas de savoir quelles nouvelles fonctionnalités pourraient être dévoilées ?

Tl;dr L’iPhone 16 sera annoncé avec iOS 18, excluant certains modèles plus anciens.

Les iPhone 8 et X ne sont pas compatibles avec iOS 17.

Les iPhone ayant supporté iOS 17 devraient être compatibles avec iOS 18.

Seuls les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont compatibles avec la beta d’Apple Intelligence.

Anticipation de l’arrivée de l’iPhone 16 et d’iOS 18

L’événement Apple tant attendu est à nos portes, avec l’annonce officielle de la gamme présumée de l’iPhone 16 prévue dans un peu plus d’une semaine. Ce nouveau modèle sera doté d’iOS 18, un système d’exploitation déjà présenté lors de la conférence des développeurs d’Apple plus tôt cette année.

Si vous n’envisagez pas de passer à un modèle d’iPhone plus récent cette année, vous risquez de rester avec un système d’exploitation qui n’est plus supporté par Apple. C’est un phénomène récurrent chez Apple, qui tend à retirer certains modèles plus anciens de la liste des appareils compatibles avec le nouvel iOS chaque année.

Compatibilité d’iOS 18 avec les anciens modèles d’iPhone

L’année dernière, par exemple, les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X ont été écartés de la liste de compatibilité. Les propriétaires de ces modèles n’ont donc pas été en mesure de mettre à jour leur système d’exploitation vers iOS 17, passant ainsi à côté de certaines fonctionnalités notables.

Cependant, il y a une bonne nouvelle pour les détenteurs de modèles récents. Si vous possédez un iPhone éligible l’année dernière pour la mise à jour iOS 17, votre appareil devrait toujours être compatible avec iOS 18, selon Apple. Cela signifie que vous n’aurez pas à acheter un nouveau téléphone pour profiter de la plupart des nouvelles fonctionnalités logicielles.

Compatibilité avec Apple Intelligence

Malgré la compatibilité de votre ancien appareil avec le dernier iOS, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas encore tester la bêta d’Apple Intelligence. En effet, « sauf si vous possédez un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max – les modèles haut de gamme de 2023 – votre iPhone n’est pas éligible. »

Il est fort probable que les nouveaux modèles d’iPhone 16 soient entièrement compatibles avec Apple Intelligence, mais nous devrons attendre les détails officiels lors de l’événement du 9 septembre pour en être sûrs.