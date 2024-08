Découvrez la couleur or titane, la rumeur incroyable pour le nouvel iPhone 16 Pro !

Est-ce du 'Désert Titanium' ou autre chose ? Cette question mérite d'être posée, car l'identification précise est essentielle. Qu'en pensez-vous, s'agit-il réellement de 'Désert Titanium' ou pourrions-nous être face à autre chose ?

Tl;dr Apple prévoit une nouvelle couleur pour l’iPhone 16 Pro, probablement « Desert Titanium ».

Les leakers ne sont pas d’accord sur le ton exact de cette couleur.

Le site 9to5Mac prédit une couleur plus claire sur la base d’une source fiable.

Apple révèlera les couleurs de l’iPhone 16 lors de son événement « Glowtime » en septembre.

La couleur mystère de l’iPhone 16 Pro

La rumeur enfle autour de la sortie imminente de l’iPhone 16 Pro d’Apple, en particulier concernant la couleur proposée pour cette nouvelle gamme. Traditionnellement, Apple propose une couleur alternative aux teintes métalliques, noires et blanches habituelles pour sa gamme ‘Pro’. Après le « Blue Titanium » de l’iPhone 15 Pro et le « Deep Purple » de son prédécesseur, le choix de la couleur de l’iPhone 16 Pro fait l’objet de spéculations.

« Desert Titanium » ou « Rose Gold » ?

Il a d’abord été rapporté qu’Apple prévoyait d’introduire une teinte rose doré. Cependant, le consensus semble se déplacer vers une couleur dorée plus riche, surnommée « Desert Titanium ». Les leakers, ces individus qui révèlent des informations non officielles, ne semblent pas s’accorder sur le ton précis de cette couleur. Tandis que Majin Bu décrit une teinte « relativement discrète et profonde » de « dark gold », une image de Sonny Dickson suggère plutôt un ton proche du caramel.

Une prédiction de couleur basée sur une source fiable

Le site 9to5Mac a tenté de trancher le débat en s’appuyant sur une source mystère. Bien qu’aucune information sur les qualifications du leaker ne soit fournie, le site mentionne qu’il s’agit de la même personne qui a correctement révélé la teinte exacte du Natural Gray de l’iPhone 15 Pro avant sa sortie. La prédiction du site est donc à prendre au sérieux. La couleur qu’il avance est plus claire que l’image de Dickson, évitant d’être trop proche du beige grâce à son côté plus atténué. 9to5Mac note même une certaine similarité avec la couleur des récentes Kim Kardashian Beats Studio Pro.

Présentation officielle prévue en septembre

La vérité sur la palette de couleurs de l’iPhone 16 sera bientôt révélée. Apple a en effet déjà envoyé des invitations pour son prochain événement « Glowtime », qui aura lieu le 9 septembre sur son campus de Cupertino. Outre les nouvelles couleurs de l’iPhone 16, des rumeurs prédisent la présentation des AirPods 4, de l’Apple Watch Series 10 et peut-être même de l’iPad mini 7.