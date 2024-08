Enfin, Apple ouvre le NFC aux développeurs tiers avec iOS 18.1

L'API récemment développée sera accessible dans certaines régions, y compris aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

TL;DR Apple ouvre le Near-Field Communication (NFC) aux développeurs tiers.

Dans la nouvelle version iOS 18.1, Apple autorise les paiements sans contact par NFC.

Il sera possible de régler les transactions via des applications tierces sur les téléphones Apple.

Apple à l’ère de l’ouverture

Fait marquant dans la politique de la multinationale Apple : elle n’ouvre pas seulement l’accès à la Communication en Champ Proche (NFC) dans l’Union européenne, mais étend également cet accès à des fonctions comme le paiement sans contact aux États-Unis et dans d’autres régions.

L’avancée majeure d’iOS 18.1

Mercredi dernier, la société a publié une annonce indiquant que les développeurs tiers peuvent désormais implémenter leurs propres systèmes de transactions sans contact grâce à une API dans la prochaine version iOS 18.1.

Dans un contexte où « Apple se voit contraint par la loi » de se conformer aux réglementations de l’Union européenne, notamment la loi sur les marchés numériques (DMA), ces nouvelles fonctionnalités arrivent en effet suite à une enquête menée par la Commission Européenne pendant quatre ans. L’enquête a conclu qu’Apple était en défaut pour avoir empêché les développeurs de portefeuilles mobiles concurrents d’accéder à la technologie de paiement sous-jacente de l’iPhone.

De nouvelles possibilités grâce au NFC

Dès l’arrivée de iOS 18.1, les développeurs pourront proposer des paiements sans contact et autres transactions en utilisant le Secure Element de l’iPhone, également utilisé par Apple Pay.

Au-delà des paiements, le NFC gère d’autres fonctions telles que les clés de voiture numériques, les cartes de transport, les serrures compatibles pour les maisons, les clés d’hôtel, les cartes d’identité d’étudiants, les billets d’événements et les cartes de fidélité et de récompense. Apple a d’ores et déjà annoncé que les pièces d’identité du gouvernement seront « prises en charge dans le futur ».

Quid des frais pour les développeurs ?

Pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités, les développeurs devront « conclure un accord commercial avec Apple », demander des droits NFC et Secure Enclave et « payer les frais associés ». Par ailleurs, Apple Pay et Apple Wallet resteront disponibles même lorsque les systèmes concurrents seront intégrés au logiciel de l’entreprise.