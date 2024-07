Le NFC Forum souhaite intégrer vérification d’âge et reçus de paiement dans le système de paiement sans contact

La capacité multi-touch peut également être utilisée pour obtenir automatiquement des billets électroniques pour les transports publics.

Tl;dr Le NFC Forum envisage une future utilisation multi-usage du NFC.

Un seul tapotement pourrait permettre plusieurs actions à la fois.

La technologie serait utile dans le commerce et les transports publics.

La mise en œuvre du NFC multi-usage soulève des préoccupations en matière de confidentialité.

Une vision innovante pour le futur du NFC

Des entreprises technologiques majeures, regroupées sous l’égide du NFC Forum, projettent une transformation radicale de la façon dont nous interagissons avec nos appareils mobiles. Elles envisagent un futur où une simple action, un seul tapotement, pourrait déclencher une série d’actions simultanées.

Le NFC, plus qu’un simple moyen de paiement

L’Organisation a publié un document qui expose les possibilités de cette technologie, qui “exploite la capacité des appareils NFC à lire et écrire des données à travers une connexion”. Pour illustrer ce concept, imaginons le processus d’achat classique : avec un seul tapotement, vous pourriez non seulement payer vos achats, mais aussi cumuler des points fidélité et recevoir instantanément votre reçu digital. Mieux encore, l’achat d’alcool serait associé automatiquement à la vérification de votre identité et de votre âge. Chaque achat pourrait également vous fournir des informations sur les mesures de durabilité du produit, telles que le recyclage de l’emballage.

Potentialités et obstacles de cette technologie

Dans le domaine des transports publics, le NFC multi-usage pourrait optimiser la gestion des tarifs, des taxes et des réductions. L’e-ticket pourrait être délivré automatiquement lors du paiement avec cette technologie. Toutefois, ce progrès technologique ne va pas sans soulever certaines questions, notamment en matière de confidentialité. L’automatisation complète des procédures, y compris la vérification de l’identité, et la possibilité pour les entreprises de déclencher des communications de marketing ciblé sur votre smartphone, sont des enjeux significatifs que le NFC Forum doit encore adresser.

Une technologie encore en développement

Cette technologie d’action multi-usage n’en est qu’à ses balbutiements. Le NFC Forum, y compris des acteurs clés tels qu’Apple, Google et Huawei, a l’intention de conduire des tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu et définir des normes pour permettre une réelle adoption à grande échelle. L’avenir du NFC est plein de possibilités, mais le chemin à parcourir est encore long.