L’outil de diagnostic d’auto-réparation d’Apple s’étend à l’Europe

Apple accroît l’accessibilité à son outil de diagnostic

Dans le cadre de sa politique d’ouverture, Apple rend désormais son outil de diagnostic basé sur le web accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs. Originellement déployé aux États-Unis en décembre dernier, il a depuis été étendu à 32 pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas.

Le rôle de l’outil de diagnostic

Officiellement appelé “Apple Diagnostics for Self Service Repair“, le logiciel offre aux utilisateurs une capacité de test similaire à celle d’un fournisseur de services agréé par Apple. Il peut de la sorte vérifier la performance et la fonctionnalité optimales des pièces d’un produit Apple. Pour l’instant, l’iPhone, le Mac et le Studio Display sont compatibles avec cet outil.

Le logiciel effectue un scanner complet de l’appareil, couvrant l’écran, la caméra, le Face ID, l’intégration logicielle et les problèmes de sortie audio. Il peut ainsi déterminer quelles pièces pourraient avoir besoin d’une réparation.

Un outil de réparation personnelle

Cette initiative fait partie de la récente poussée d’Apple pour se montrer plus ouvert à l’auto-réparation, probablement pour prévenir de possibles régulations. Néanmoins, il y a un bémol à cet outil : son utilisation exige un second appareil Apple pour fonctionner.

Pour procéder au diagnostic, vous devrez disposer de deux produits Apple fonctionnant sous iOS 17 ou ultérieur, ou sous macOS Sonoma 14.1 ou ultérieur. Les logiciels en version bêta ne sont pas pris en charge. Après avoir lancé le processus depuis le site web dédié sur le deuxième appareil, le premier sera mis en mode diagnostic, et vous pourrez suivre les instructions à partir de là.