A17 Pro : l’arme secrète d’Apple pour les jeux AAA

La puce de trois nanomètres A17 Pro du géant américain Apple va permettre aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de faire tourner des versions natives de Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding Director's Cut et Assassin’s Creed Mirage.

Contrairement aux iPhone 15 et iPhone 15 Plus qui sont équipés d’une puce A16 Bionic, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont boostés par la puce A17 Pro qui prend en charge le ray-tracing, basé sur l’accélération matérielle, 4x plus rapide que son équivalent logiciel, et de l’upscaling MetalFX. Grâce à celle-ci, les nouveaux smartphones d’Apple vont pouvoir afficher des graphismes plus fluides et proposer des jeux consoles AAA encore jamais portés sur les mobiles comme Resident Evil Village (Capcom), Resident Evil 4 Remake (Capcom), Death Stranding Director’s Cut (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment) et Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft).

Apple s’attaque à l’industrie des jeux vidéo

Trois mois après avoir annoncé l’arrivée des fonctionnalités Game Mode et Game Porting Toolkit for Metal pour MacOS durant la WWDC 2023, le firme de Cupertino continue d’avancer ses pions dans l’optique de séduire les joueurs, les développeurs et les éditeurs avec la puce A17 Pro pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Si Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding sortiront dans le courant de l’année sur ces nouvelles plateformes, Assassin’s Creed Mirage arrivera l’année prochaine.

Apple précise par ailleurs :