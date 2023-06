Kojima Productions annonce un portage Mac pour Death Stranding

Death Stranding du studio japonais Kojima Productions va sortir sur Mac avec sa version Director's Cut dans le courant de l'année.

Lors de l’édition 2023 de la Apple Worldwide Developers Conference (WWDC), l’annonce de Death Stranding sur Mac est intervenue peu de temps après qu’Apple ait présenté deux nouvelles fonctionnalités pour MacOS, à savoir Game Mode, qui garantit que les jeux bénéficient de la priorité la plus élevée sur le CPU et le GPU pendant leur utilisation, et Game Porting Toolkit for Metal, qui, selon la firme de Cupertino, permet aux développeurs de faire tourner plus facilement leurs jeux sur Mac.

Hideo Kojima, game director chez Kojima Productions, a déclaré :

Avec Death Stranding, nous entrons dans une nouvelle ère pour les jeux sur Mac. La version Director’s Cut de Death Stranding tire pleinement parti des dernières technologies Apple pour offrir la meilleure expérience possible à nos fans. J’ai été époustouflé par la puissance d’Apple Silicon et de Metal 3, avec son pipeline de rendu moderne, et par l’incroyable restitution graphique offerte par MetalFX Upcasling. J’espère que les créateurs de jeux du monde entier exploiteront cette puissance pour développer de nouvelles expériences passionnantes et révolutionnaires. Ce n’est que le début pour Kojima Productions, puisque nous travaillons activement à l’adaptation de nos futurs titres sur les plateformes d’Apple.

Apple veut séduire les joueurs avec ses produits

Bien qu’Apple ait déclaré soutenir les jeux sur Mac au fil des ans, de nombreux développeurs n’ont pas encore adapté leurs jeux PC sur Mac. Ces dernières années, cependant, Apple a incité des éditeurs comme Capcom à porter sur Mac des jeux phares tels que Resident Evil Village. Hello Games a récemment annoncé un nouveau portage de No Man’s Sky pour Mac, et Stray va également profiter d’une sortie sur Mac.