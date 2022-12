Death Stranding va être porté au cinéma avec une histoire originale

Kojima Productions s'associe à Hammerstone Studios pour développer et produire une adaptation cinématographique de Death Stranding.

Le film Death Stranding introduira de nouveaux éléments et personnages dans l’univers de la licence du studio japonais Kojima Productions. Pour le moment, il n’a pas encore été dit qui écrira et réalisera cette adaptation cinématographique, ni même si le casting original sera de retour.

Hot on the heels of announcing ‘Death Stranding 2’ (w/t) at The Game Awards, Hideo Kojima’s Kojima Productions has partnered with ‘Barbarian’ EP Alex Lebovici’s Hammerstone Studios to develop & produce a film adaptation of hit video game, ‘Death Stranding’https://t.co/kbEc0QDhlQ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 15, 2022

Alex Lebovici, de Hammerstone Studios (Barbarian, Bill & Ted Face the Music, Sympathy for the Devil), a déclaré :

Nous sommes ravis et honorés d’avoir l’occasion de nous associer au brillant et emblématique Hideo Kojima pour sa première adaptation cinématographique. Contrairement à d’autres adaptations de jeux vidéo à gros budget, il s’agira de quelque chose de beaucoup plus intime et authentique. Notre objectif est de redéfinir ce que peut être une adaptation de jeu vidéo quand on dispose d’une liberté créative et artistique. Ce film sera une production digne de Hideo Kojima.

Un film Death Stranding est en préparation

Death Stranding est composé d’un casting de stars, dont Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro et Margaret Qualley. Le jeu met les joueurs au défi de reconnecter une société fracturée après l’événement cataclysmique “Death Stranding“, qui a ouvert une porte entre les vivants et les morts, conduisant des créatures de l’au-delà à errer dans un monde déchu, marqué par une société désolée. Les joueurs incarnent Sam Porter Bridges, qui tient entre ses mains les vestiges déconnectés de l’avenir de l’humanité, et se lance dans une mission visant à redonner espoir à l’humanité en reliant les derniers survivants d’une Amérique décimée.

Hideo Kojima, fondateur et game director de Kojima Productions, a ajouté :

Je ne pourrais pas être plus excité par ce nouveau partenariat avec Hammerstone Studios. C’est un moment charnière pour la licence et j’ai vraiment hâte de collaborer avec eux pour porter Death Stranding sur grand écran.