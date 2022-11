Death Stranding passe la barre des 10 millions de joueurs depuis son lancement

Death Stranding passe la barre des 10 millions de joueurs. L'avenir de la licence s'annonce très intéressant.

Pour un projet qui a divisé tant les critiques que les joueurs, Death Stranding a connu un énorme succès aux quatre coins du globe. Le jeu célèbre son troisième anniversaire et Kojima Productions vient de révéler que plus de 10 millions de joueurs ont déjà joué au premier jeu du studio. Ce chiffre significatif prend en compte toutes les plateformes sur lesquelles Death Stranding est disponible, y compris le PC Game Pass.

“Cela me rend heureux de penser qu’il y a plus de 10 millions de joueurs ‘Sam One’ dans le monde entier, tous connectés les uns aux autres”, déclarait son créateur, Hideo Kojima, sur Twitter.

Il peut paraître évident qu’un jeu du créateur de Metal Gear Solid soit un succès commercial, mais il faut bien reconnaître que cela n’en a pas toujours pris le chemin. Par certains aspects, Death Stranding fut un gros flop à sa sortie. Selon un post sur ResetEra en 2020, Sony se disait très mécontent des ventes du jeu, avec l’auteur du post affirmant que pas moins de 3 millions de copies de Death Stranding restait encore dans les entrepôts en mars de cette même année. Mais la réévaluation critique du jeu a démarré, grandement aidée, certes, par la pandémie, puis par l’arrivée sur PC. Dans Death Stranding, de nombreux joueurs se sont retrouvés face à une expérience qui les a aidés à trouver un certain sens dans un monde qui avait énormément changé, et en juillet 2021, le jeu s’était écoulé à 5 millions d’exemplaires.

Quant à l’avenir de Death Stranding, l’acteur Norman Reedus déclarait récemment dans une interview que Kojima Productions travaillait sur une suite. Ces dernières semaines, le studio a aussi commencé à teaser un jeu qui mettra en avant les acteurs Elle Fanning et Shioli Kutsuna.

As of November 8th, 2022, "DEATH STRANDING" has connected with over 10 million Porters worldwide across PlayStation 4, PlayStation 5 and PC.

Thank you everyone for all of your support!

🌈🦀🐟🐋☔🌱👻🌪️💀👶👍https://t.co/HCOGJQ7XOI#DS_3rd#KojimaProductions #DeathStranding pic.twitter.com/CZqYLxQUGc

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) November 8, 2022