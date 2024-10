Apple se prépare à lancer l’iPhone SE 4 : l’approvisionnement de ce composant clé a commencé

Apple se rapproche du lancement de l'iPhone SE 4 en commençant à se procurer un composant clé.

Apple prépare l’arrivée de l’iPhone SE 4

Apple n’a jamais été avare en surprises et la prochaine pourrait bien être le lancement de l’iPhone SE 4. Le géant de la technologie semble prêt à rafraîchir sa gamme de smartphones plus abordables, l’iPhone SE, qui n’a pas vu de nouveau modèle depuis plus de deux ans.

Un écran OLED pour l’iPhone SE 4

Selon un récent rapport de la publication taïwanaise DigiTimes, spécialisée dans la chaîne d’approvisionnement, Apple se fournirait en écrans OLED pour son prochain iPhone SE. Un changement notable, puisque le modèle 2022 de l’iPhone SE utilise un écran LCD. Avec les écrans OLED, les utilisateurs bénéficieraient de noirs plus profonds et de couleurs plus naturelles.

Le rapport indique que « Apple se procure des panneaux OLED auprès de BOE et d’autres fournisseurs chinois pour le prochain iPhone SE ». Cela suggère que la compagnie est en plein travail sur ce nouveau smartphone à budget réduit.

L’iPhone SE 4, un mélange de l’iPhone 14 et 15 ?

Des rumeurs avancent que ce nouvel iPhone SE se baserait sur l’iPhone 14, ce qui signifierait un écran bien plus grand que le modèle actuel, qui a une taille de 4,7 pouces. L’iPhone 14 possède un écran OLED de 6,1 pouces, une nette amélioration en termes de taille et de qualité. Certaines indiscrétions suggèrent également la présence d’un port USB-C et du bouton Action, alignant ainsi ce modèle sur l’iPhone 15 plutôt que sur l’iPhone 14. Apple pourrait choisir de mélanger les caractéristiques des deux pour son appareil à budget réduit.

Une intégration de l’intelligence artificielle ?

Une autre rumeur persistante indique qu’Apple Intelligence pourrait être intégrée à l’iPhone SE, ce qui en ferait le modèle le plus abordable à soutenir la version de l’IA de la marque. Il se murmure également que le téléphone serait doté de 8 Go de RAM pour accompagner l’IA, mais pour l’instant, rien n’est sûr.