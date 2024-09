Le prochain iPhone SE d’Apple pourrait bénéficier d’une mise à niveau OLED irrésistible

L'iPhone SE abandonne enfin les écrans LCD. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour les futurs modèles d'iPhone ?

Tl;dr Apple envisage d’abandonner les écrans LCD pour l’iPhone SE 4 en faveur des écrans OLED.

Le nouvel iPhone SE pourrait présenter un écran de 6,1 pouces, une amélioration considérable par rapport au modèle actuel.

L’iPhone SE 4 pourrait inclure une caméra principale de 48MP et abandonner Touch ID en faveur de Face ID.

L’iPhone SE 4 est susceptible d’être dévoilé lors de l’événement Glowtime d’Apple la semaine prochaine.

Un nouveau pas pour l’iPhone SE

Il semble qu’Apple soit prêt à faire un grand pas en avant avec son iPhone SE. Selon une rumeur récente, la firme de Cupertino envisage d’abandonner les écrans LCD au profit des écrans OLED pour l’iPhone SE 4.

Des écrans OLED pour l’iPhone SE

La rumeur provient de Nikkei Asia, qui a été repérée par The Verge. Nikkei avance qu’Apple compte abandonner ses fournisseurs actuels d’écrans LCD, Japan Display et Sharp, pour se tourner vers LG Display et BOE Technology Group, afin de produire de nouveaux écrans OLED. Il semble donc que l’iPhone SE 4 pourrait être équipé d’un écran OLED.

Des améliorations notables pour l’iPhone SE 4

Non seulement l’iPhone SE 4 pourrait bénéficier d’un écran OLED, mais il pourrait également continuer la tendance d’Apple à agrandir ses appareils. Le SE 4 pourrait présenter un écran de 6,1 pouces, une amélioration significative par rapport à l’écran de 4,7 pouces du modèle 2022.

En outre, il est suggéré que l’iPhone SE 4 pourrait bénéficier de certaines des améliorations les plus importantes de ces dernières années, notamment un « châssis d’iPhone 16 » et le même chipset A18 qui alimentera la nouvelle série d’iPhone 16. Cela signifie que le prochain iPhone SE sera capable d’exécuter Apple Intelligence, la version d’intelligence artificielle d’Apple.

L’iPhone SE 4 à l’horizon

Un autre bond en avant pour le SE 4 serait une caméra principale améliorée de 48MP, une amélioration massive par rapport au 12MP du modèle SE actuel. De plus, le SE 4 pourrait intégrer le bouton Action qui a fait ses débuts sur les modèles iPhone 15 Pro et abandonner Touch ID en faveur de Face ID.

Apple organise l’événement Glowtime la semaine prochaine, où ils présenteront la gamme iPhone 16. Cependant, ils pourraient également surprendre en annonçant l’iPhone SE 4. Si ce n’est pas le cas, nous pourrions ne pas voir le nouvel iPhone économique avant 2025.