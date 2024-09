Pourquoi les controversées coques FineWoven d’Apple pourraient disparaître avant l’arrivée de l’iPhone 16 ?

Les coques FineWoven semblent avoir disparu de la surface de la terre. Qu'est-il réellement advenu ?

Tl;dr Apple pourrait abandonner le boîtier FineWoven avant le lancement de l’iPhone 16.

Les clients ont critiqué le FineWoven pour sa qualité médiocre et sa dégradation rapide.

Le stock de produits FineWoven est à son plus bas, indiquant un possible retrait du produit.

Apple cherche à éviter les mêmes erreurs avec les accessoires de la prochaine génération d’iPhone.

Apple pourrait renoncer au boîtier FineWoven

Le boîtier FineWoven, un des produits les plus controversés d’Apple, pourrait être retiré avant le lancement de l’iPhone 16. Initialement, Apple avait remplacé les coques en cuir véritable très appréciées lors du lancement de l’iPhone 15, par des coques en matériau FineWoven, plus durable, écologique et moins coûteux à produire. Cependant, cette substitution n’a pas été bien accueillie par les clients qui ont critiqué le nouveau matériau pour sa qualité inférieure et sa rapidité de dégradation.

Un avenir incertain pour le FineWoven

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple pourrait finalement mettre fin à cette ligne de produits et cela pourrait se produire avant le lancement prochain de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Pro. Le rapport indique que le stock de produits FineWoven est à un niveau historiquement bas pour les iPhone et l’Apple Watch, ce qui suggère que la société pourrait soit abandonner le produit, soit le mettre à jour avec de nouvelles couleurs à temps pour la prochaine sortie.

La protection des nouveaux iPhone : Quelles alternatives ?

Si nous n’avons pas encore de détails sur les éventuelles coques de l’iPhone 16, nous pouvons toutefois donner quelques conseils sur ce qu’il faut rechercher dans les alternatives. Les meilleures coques allient durabilité et style, à l’image de ce que propose la société Mous. Bien qu’il y ait quelques inquiétudes concernant l’aspect massif de ces coques qui pourrait nuire à l’esthétique du téléphone, elles restent l’une des meilleures façons de protéger votre appareil.

Les coques FineWoven restent l’un des plus grands faux pas d’Apple en matière d’accessoires, mais il semble qu’Apple prévoit d’éviter la même erreur avec la prochaine génération d’iPhone. Le futur nous le dira lors de la présentation officielle de l’iPhone 16 plus tard ce mois-ci.

Pour plus d’informations sur les dernières annonces d’Apple, vous pouvez consulter notre analyse de la récente conférence WWDC d’Apple ainsi que toutes les rumeurs concernant l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro.