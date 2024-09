Galaxy AI surpasse Apple Intelligence Clean Up en permettant d’éditer sans effort les images délicates

Apple ne donne pas le meilleur de lui-même. Cette situation pourrait-elle affecter sa position sur le marché ?

Tl;dr L’outil Clean-Up de Apple Intelligence présente des problèmes avec certaines images.

Les problèmes apparaissent lors de la génération de parties d’un visage couvertes dans l’image.

Les fonctionnalités de Apple Intelligence sont toujours en version bêta et peuvent être sujettes à des bugs.

Apple Intelligence pourrait offrir un abonnement payant pour certaines fonctionnalités.

Un outil de retouche photo défectueux chez Apple Intelligence

L’intelligence artificielle nous offre la possibilité d’éditer facilement des images sans avoir à acheter de logiciels coûteux. Cependant, la version actuelle de l’outil Clean-Up de Apple Intelligence peine à gérer une situation photo courante.

Un problème de génération de visage

Le souci, rendu public par le lanceur d’alerte Mukul Sharma et rapporté par Wccftech, se trouve dans la dernière version bêta d’iOS 18.1, qui ajoute l’outil Clean Up pour nettoyer les éléments des images que vous ne souhaitez pas conserver. Mais il semble y avoir des problèmes lorsqu’il s’agit de générer des parties d’un visage cachées par d’autres choses dans l’image. Comme nous pouvons le voir dans l’exemple de Sharma, même si la suppression initiale du téléphone devant son visage avec Clean Up semble facile, l’IA d’Apple étend son visage pour combler le vide, créant ainsi une image effrayante.

Possible explication

Actuellement, il n’y a pas de raison claire à ce problème, mais une cause probable est que toutes les fonctionnalités d’Apple Intelligence sont encore en version bêta et peuvent se comporter de manière erratique et buguée. Une autre explication est que la construction d’une partie d’un visage avec une IA générative sur l’appareil peut simplement dépasser ce que les modèles actuels peuvent gérer. Mais il convient de noter que lorsque nous avons testé la même suppression avec Galaxy AI, il y avait beaucoup moins de complications.

Un avenir incertain pour Apple Intelligence

Apple Intelligence a promis beaucoup de choses, notamment l’intégration avec ChatGPT et une version grandement améliorée de Siri. Cependant, il reste encore beaucoup d’inconnues sur Apple Intelligence, et plus d’une déception. Par exemple, la récente révélation qu’Apple prévoit d’offrir aux utilisateurs un abonnement payant pour Apple Intelligence n’est pas très réjouissante, bien qu’il ne soit pas encore clair quelles fonctionnalités seraient soumises à un péage. Dans tous les cas, à la sortie d’Apple Intelligence, on espère que tout ce qui a été promis sera au rendez-vous.