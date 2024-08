Apple attribue de mystérieux "points" aux bêta testeurs d'Apple Intelligence. Comment cela fonctionne-t-il ? Explication.

Apple Intelligence n’arrivera pas officiellement avant iOS 18.1, plus tard cette année, mais Apple demande déjà aux utilisateurs intéressés de participer à son apprentissage et il semblerait que la firme de Cupertino souhaite même récompenser ces volontaires. Et vous pourriez en faire partie !

Le programme de bêta test d’Apple Intelligence est bien en place

Les programmes de bêta test ont toujours été importants pour Apple, il n’est donc pas surprenant que ses efforts en ce qui concerne l’IA générative suivent la même approche. Cette fois, Apple veut que vous lui disiez si son IA fait du bon travail ou non, et dans ce cas, ce qui ne va pas. Vos retours seront alors utilisés pour améliorer les services basés sur Apple Intelligence et les modèles IA à la base de tout cela.

Mais la marque à la pomme va même, cette fois, jusqu’à vous donner des points. On ne sait pas précisément à quoi servent ces points à l’heure actuelle, mais il est fort probable que ceux-ci pourront être utilisés pour profiter de services plus avancés d’Apple Intelligence à un moment donné.

Avec de mystérieux points à gagner

Vous pouvez commencer à faire vos retours dans la section « Évaluez vos expériences » de l’app Assistant d’évaluation, qui sera installée automatiquement avec votre bêta. Voici ce qu’Apple indique concernant cette fonctionnalité :

Aidez à améliorer les produits et services Apple ! Du contenu, comme celui de vos emails de l’app Mail ou des messages de l’app Messages, vous sera affiché, ainsi que du contenu généré via celui-ci pour les fonctionnalités Apple Intelligence. Ces données restent sur votre appareil tant que vous n’aurez pas décidé de les envoyer à Apple, une fois votre évaluation donnée.

L’application vous guidera à travers plusieurs résultats IA générés récemment, y compris les réponses intelligentes, les résumés des notifications, d’emails, les emails priorisés, Image Playground, les outils de rédaction texte et autre.

Parmi les options pré-définies des résumés d’emails, on trouve :

Difficile à comprendre.

Élément important manquant.

Attribution incorrecte.

Trop long.

Ajout inutile.

Stéréotype ou biais.

Trop suggestif ou sexuel.

Vulgaire ou offensant.

Autre.

Une fois votre retour d’expérience transmis, Apple vous affiche un score avec les points que vous avez gagnés, et plus vous fournissez de retours, plus vous progresserez. Comme mentionné plus haut, Apple n’a pas (encore) explicité l’utilisation de ces points. À noter, les données de l’IA générative et de vos retours restent sur votre appareil par défaut. Mais vous pouvez choisir de soumettre ces données à Apple après l’évaluation.