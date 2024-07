Apple Intelligence débarque avec la bêta développeur iOS 18.1

Malheureusement, Genmoji n'est pas encore disponible.

TL;DR Apple lance une version bêta limitée de ses nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Seuls les détenteurs de comptes développeurs Apple et certains appareils peuvent y accéder.

Certaines fonctionnalités ne sont pas encore disponibles, d’autres s’ajouteront dans les futures versions bêta.

Un pas de géant pour Apple

Apple a enfin levé le voile sur son approche de l’intelligence artificielle. Toutefois, ne l’appelez pas « AI ». En effet, l’entreprise lance aujourd’hui une version bêta pour les développeurs de iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, incluant quelques fonctionnalités d’Apple Intelligence, ouvertes à une large tranche de testeurs. Notons que la version complète, dont la sortie a été repoussée à octobre, est encore attendue.

Qui peut accéder à ces nouvelles fonctionnalités ?

À partir d’aujourd’hui, les titulaires de comptes développeurs Apple pourront mettre à jour leur logiciel et découvrir une nouvelle option « Apple Intelligence » dans leurs paramètres. Après une courte attente sur une liste, vous obtiendrez l’accès à des caractéristiques novatrices. Avant de vous plonger dans cette aventure, il serait judicieux de noter quelques points.

Seuls l’iPhone 15 Pro, le Pro Max, l’iPad ou le Mac avec une puce M1 ou ultérieure sont compatibles avec les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence pour cette version bêta. De plus, si votre appareil et la langue de Siri n’est pas en anglais américain, vous devrez les changer pour accéder à ces options.

La prudence est de mise

En tant que version bêta, le logiciel peut être instable ou comporter des bugs. Par conséquent, il est fortement conseillé de sauvegarder les données de votre appareil avant d’installer le logiciel.

Que nous réserve Apple Intelligence ?

Dès que vous aurez accès, une notification sera envoyée à votre appareil. Cette version vous permettra de tester des outils d’écriture pour la relecture, la réécriture ou l’élaboration de résumés. Vous pourrez également créer des souvenirs dans l’application Photos rénovée, transcrire des appels en direct dans l’application Phone (ou les notes audio) et générer des résumés. Un volet de la nouvelle Siri a été dévoilé, offrant des bordures lumineuses, la possibilité d’écrire à l’assistant et une meilleure compréhension des requêtes.

Cependant, certaines fonctionnalités comme Genmoji, Image Playground, intégration ChatGPT, Nettoyage dans Photos et les actions contextuelles et in-app pour Siri ne sont pas encore disponibles. D’autres mises à jour sont attendues dans les futures versions bêta. À terme, la version finale de iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia devrait sortir dans l’année et le déploiement des fonctionnalités d’Apple Intelligence est prévu pour 2024.