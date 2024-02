Apple annonce une durée de vie doublée pour la batterie de l’iPhone 15

La société affirme que ces quatre modèles parviennent à conserver 80% de leur charge initiale après 1 000 cycles.

Tl;dr Apple augmente la durée de vie de la batterie de l’iPhone 15.

L’appareil conserve 80 % de sa capacité de charge après 1000 cycles.

La mise à jour coïncide avec les futures réglementations de l’UE sur l’énergie.

Apple déplace l’indicateur d’autonomie de la batterie dans les paramètres d’iOS.

La durée de vie de la batterie de l’iPhone 15 prolongée par Apple

Apple a récemment déclaré que les derniers modèles d’iPhone, sans aucune mise à jour matérielle ou logicielle, peuvent conserver 80% de leur capacité de charge initiale après 1000 cycles. C’est une augmentation significative de la durée de vie de la batterie, comparé à l’estimation précédente de la compagnie.

Les tests de longévité de la batterie

Le changement n’est pas dû à un hasard. Suite à une série de tests intensifs, Apple, a déterminé que ses smartphones de 2023, dont l’iPhone 15 et ses variantes, ont une durée de vie de batterie doublée. Le support en ligne d’Apple indiquera ces nouvelles estimations dès mardi.

Une mise au point pour les réglementations de l’UE

Curieusement, cette révélation survient à point nommé pour se conformer aux réglementations de l’UE qui entreront en vigueur en juin 2025. Ces nouvelles réglementations attribueront une note d’énergie à l’efficacité énergétique, à la longévité de la batterie et à la résistance des smartphones et des tablettes commercialisés dans l’UE. Les appareils devront maintenir 80 % de leur capacité originale après au moins 800 cycles de recharge.

Les conseils d’Apple pour une longévité optimale de la batterie

Pour maximiser la durée de vie de votre batterie, Apple recommande de maintenir votre téléphone à une température comprise entre 62 et 72 degrés Fahrenheit, soit entre 16 et 22 °C. Évitez les environnements chauds et l’exposition directe au soleil, en particulier lors de la recharge de votre appareil. Si vous stockez un vieux modèle, il est préférable de le laisser à moitié chargé.