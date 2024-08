Une fonctionnalité de l’Apple iPhone bientôt sur le MacBook ?

Apple travaille depuis des années sur un modem iPhone personnalisé.

Le premier modem iPhone d’Apple ne sera pas prêt avant plusieurs années.

Une puce sans fil combinant la connectivité cellulaire, Wi-Fi et Bluetooth est envisagée.

Le projet audacieux d’Apple

La firme à la pomme a investi du temps et de l’argent pour développer son propre modem iPhone. Une équipe de milliers d’ingénieurs se penche sur ce projet majeur, dans lequel Apple a englouti des milliards de dollars et des millions d’heures de travail.

Un modem made in Apple… en gestation

Malgré ces efforts considérables, le premier modem iPhone n’est pas encore prêt pour la série iPhone 16. Il faudra attendre encore quelques années avant de voir ce modèle équipé d’un modem interne à Apple. Néanmoins, comme l’indique l’expert Bloomberg Mark Gurman, Apple poursuit sa course au développement de cette puce phénoménale.

Des implications dépassant le simple modem

Et le jeu en vaut certainement la chandelle. Au-delà de l’aspect pratique pour les utilisateurs, ce modem pourrait permettre à Apple de mettre fin à son partenariat avec Qualcomm. L’élaboration de ce modem pourrait aller de pair avec un autre projet d’envergure : « la création d’une puce sans fil combinant la connectivité cellulaire, Wi-Fi et Bluetooth ». Un tel dispositif améliorerait de manière significative la fiabilité et l’autonomie de la batterie des appareils.

Vers une intégration multi-support ?

Le projet ne s’arrête pas là : Apple envisage le potentiel d’un modem facilement transposable sur ses autres produits, tels que l’Apple Watch, l’iPad et le MacBook. En effet, le modem d’iPhone pourrait être intégré à tous les appareils M-series, renforçant la connexion permanente des utilisateurs d’Apple. C’est une nouvelle ère qui s’annonce, où l’IA nécessitera une connexion internet constante pour répondre aux demandes des utilisateurs.

Le défi est grand. Les attentes sont élevées. Mais avec la fin de l’accord avec Qualcomm prévue pour mars 2027, Apple a encore du temps pour concrétiser ses projets titanesques. Quoi qu’il en soit, il est fascinant de voir comment l’entreprise prévoit de rendre l’expérience Apple toujours plus harmonieuse et connectée partout, à tout moment.