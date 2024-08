L’application Halide pour iPhone simplifie la photo en mode RAW grâce à un mode « anti-intelligent »

Depuis plusieurs années, Halide offre la prise en charge de RAW, mais "Process Zero" apporte d'agréables améliorations.

TL;DR Halide, alternative performante à l’appareil photo iPhone, met à jour son application.

Introduit un nouveau format « Process Zero » pour faciliter l’utilisation du format RAW.

La société prévoit de lancer en avance certaines fonctionnalités de leur Mark III.

Renommé pour sa qualité exceptionnelle en tant que caméra de substitution pour l’iPhone, Halide propose une application savamment conçue procurant à ses utilisateurs de nombreuses possibilités de contrôle manuel sur les images capturées. Aujourd’hui, les adeptes de cette technologie sont à l’honneur puisque l’application vient de bénéficier d’une mise à jour majeure, livrant une proposition intrigante : créer une caméra « anti-intelligente ».

Un format RAW plus convivial

Les photographes amateurs de techniques numériques avancées n’ignorent pas le format RAW, couramment proposé par Halide, voire par tous les fabricants d’appareils photos numériques. Le format RAW transmet intégralement les données issues du capteur de l’appareil photo, ne subissant que très peu de modifications ou d’améliorations, cela contrairement à l’iPhone qui, comme la plupart des autres appareils photo numériques, enregistre généralement les photos dans un format compressé pour économiser de l’espace.

Avec le nouveau format de Halide, qualifié de « Process Zero », l’application tente de rendre le format RAW plus accessible à l’utilisateur. Les options disponibles lors de l’ouverture de l’application sont les suivantes : ProRAW (format RAW personnalisé d’Apple avec certaines modifications d’images), Apple Processed (avec les mêmes astuces de photographie computationnelle que pour l’application caméra par défaut d’Apple), et enfin Process Zero.

Process Zero : une plus grande latitude de manipulation des images

D’une part, Process Zero offre un fichier RAW sur lequel l’utilisateur peut rapidement ajuster la luminosité de l’image. L’un des principaux avantages de la prise de vue en RAW réside dans la liberté de manipuler l’éclairage d’une image sombre ou de modérer celui d’une image saturée en luminosité. Après cet ajustement, Halide crée un nouveau fichier JPEG enregistrant le RAW et l’ajustement de luminosité, facilitant ainsi son exportation vers d’autres applications telles qu’Instagram, VSCO, Lightroom, etc.

Vers une image plus détaillée et nette

D’autre part, Process Zero permet au photographe de capturer des images RAW exemptes des modifications computationnelles et algorithmiques d’Apple. À la différence de l’appareil photo d’Apple qui combine plusieurs prises pour créer une image équilibrée, le mode Process Zero ne prend qu’une image à la fois. Cela peut aboutir à une image plus bruyante avec des zones plus sombres ou plus claires, mais elle peut aussi être significativement plus nette et détaillée que le processus d’Apple. Pour plus d’éclaircissements sur ce fonctionnement, Halide a publié un « blog détaillé avec une tonne d’infos ».

L’anticipation des fonctionnalités du Mark III

Les responsables de Halide ont évoqué les futurs projets de l’entreprise, qui prépare actuellement la troisième version de leur application. À l’instar de la version II, la Mark III proposera de nouvelles fonctionnalités, dont certaines pourraient être lancées en avance pour recueillir les impressions des utilisateurs. Le Process Zero n’est que le premier pas de ce processus. Ceux qui souhaitent essayer ces mises à jour peuvent s’abonner à Halide pour 12 $ dès maintenant au lieu du tarif habituel de 20 $. L’option d’achat direct de Halide Mark II et de l’éventuelle version III est proposée à 60 $.