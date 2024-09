Nouvelles révélations sur les prototypes du futur iPhone Flip d’Apple

De nouvelles informations viennent de fuiter sur les prototypes de l'iPhone Flip d'Apple. Quelle surprise nous réserve donc la marque à la pomme avec ce nouveau modèle ? Restez connectés pour en savoir plus.

Tl;dr Des prototypes d’iPhone pliable sont testés par Apple.

Le problème des plis d’écran est universel pour les téléphones pliables.

Apple pourrait lancer un iPhone pliable en 2027.

Un iPhone pliable en développement

Selon Mark Gurman, correspondant en chef de Bloomberg et expert d’Apple, l’entreprise aurait commencé à tester des prototypes d’iPhone Flip au sein de son département de recherche et développement. Ces informations ont été révélées lors d’une discussion sur la tendance des téléphones pliables qu’Apple aurait largement ignorée jusqu’à présent.

Le défi des écrans pliables

L’un des principaux obstacles à la production des smartphones pliables est la formation de plis sur l’écran. Ce problème est universel et Apple ne fait pas exception. Bien que des prototypes d’iPhone Flip présentent encore des plis évidents, il est intéressant de noter qu’Apple travaille activement à résoudre ce problème, plutôt que de simplement déposer des brevets, comme cela a été le cas ces dernières années.

Le marché des smartphones pliables

Comme le souligne Gurman, les téléphones pliables représentent une petite partie du marché des smartphones. Même s’ils sont présentés par les fabricants comme le sommet de leurs talents de conception, les smartphones classiques, y compris les iPhone, les surpassent largement en termes de ventes. C’est sans doute la raison pour laquelle Apple n’a pas encore lancé de dispositif pliable, alors que des concurrents comme Samsung en sont déjà à leur sixième version avec le Galaxy Z Fold 6.

Les attentes pour l’iPhone pliable

Gurman a de grands espoirs pour l’éventuel téléphone pliable d’Apple. Il déclare que « Je crois en ce format et un iPhone pliable aux normes d’Apple serait le meilleur appareil Apple à ce jour et changerait la donne ». Si Apple parvient à s’inspirer des meilleurs téléphones pliables actuels, comme le Google Pixel 9 Pro Fold, le Motorola Razr Plus ou le Samsung Galaxy Z Flip 6, son premier téléphone pliable pourrait être révolutionnaire.

Une possible sortie en 2027

D’autres rumeurs suggèrent que l’iPhone Flip pourrait être lancé en 2027. Apple aurait donc encore un peu de temps pour régler le problème des plis de l’écran et d’autres bugs avant de commencer à produire des appareils. Il est même suggéré qu’Apple pourrait produire d’autres appareils pliables avant de lancer un iPhone pliable, comme un hybride iPad/MacBook de grande taille.