Face ID sur votre porte : Apple veut révolutionner la sonnette connectée

La sonnette connectée d'Apple, équipée de Face ID, pourrait bien transformer la manière dont nous ouvrons nos portes, avec une solution à la fois pratique et sécurisée.

Tl;dr Apple développe une sonnette connectée utilisant la technologie Face ID pour déverrouiller automatiquement la porte.

Le système sera sécurisé grâce au Secure Enclave, garantissant la confidentialité des données faciales.

Cette sonnette connectée pourrait être compatible avec les serrures intelligentes HomeKit existantes et d’autres produits Apple pour une solution complète de maison connectée.

Une nouvelle approche

Apple travaille sur une sonnette connectée qui pourrait transformer votre manière de déverrouiller votre porte. Selon les informations de Mark Gurman dans sa newsletter Power On, ce dispositif serait capable de reconnaître votre visage, à l’instar de Face ID sur les iPhones. En quelques secondes, la porte se déverrouillerait dès que vous ou un autre résident vous approchez, facilitant ainsi l’accès à votre domicile sans avoir à manipuler de clés ou de codes. Ce système biométrique devrait arriver d’ici la fin de 2025, offrant une nouvelle solution plus pratique et sécurisée pour les utilisateurs d’Apple.

Face ID dans une sonnette connectée

Le dispositif utiliserait la technologie Face ID déjà bien établie sur les iPhones et iPads. Il serait équipé du Secure Enclave, un composant de sécurité intégré qui stocke et traite les données faciales séparément du reste du système, assurant ainsi la confidentialité et la sécurité des informations. Cette avancée technologique permettrait de garantir une expérience fluide et sans faille, tout en préservant la confidentialité des utilisateurs. En utilisant la reconnaissance faciale, Apple propose une solution plus sécurisée que les simples codes ou même les empreintes digitales, tout en intégrant ses innovations dans l’écosystème des maisons intelligentes.

Une compatibilité avec HomeKit

Ce système de sonnette connectée serait probablement compatible avec les serrures intelligentes HomeKit déjà existantes, permettant ainsi une intégration facile pour ceux qui ont déjà investi dans l’écosystème Apple. En outre, Apple pourrait également collaborer avec des entreprises spécialisées dans les serrures intelligentes pour offrir une solution clé en main dès le lancement. Cela permettrait aux utilisateurs de bénéficier d’un système cohérent et complet, avec des produits Apple mais aussi des produits tiers optimisés pour fonctionner ensemble, rendant l’ensemble de l’expérience plus fluide et conviviale.

Une expansion de l’univers de la maison intelligente d’Apple

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large d’Apple pour renforcer sa présence dans l’univers de la maison intelligente. En plus de la caméra de sonnette, l’entreprise prépare d’autres dispositifs, comme de nouvelles caméras de sécurité et des écrans intelligents. Certains de ces produits pourraient être des alternatives aux appareils existants, avec des fonctionnalités innovantes comme des écrans qui se fixent sur des supports magnétiques ou des bras robotisés. Apple semble vouloir établir une présence dominante dans la maison connectée, en offrant des solutions intégrées qui tirent parti de son écosystème et de ses avancées technologiques pour simplifier et sécuriser la vie quotidienne des utilisateurs.