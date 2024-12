Un immense iPad pliable et un MacBook OLED prévus pour 2027 ?

Selon des rumeurs, un iPad géant pliable pourrait faire son apparition en 2027, accompagné d'un MacBook équipé d'un écran OLED pour une expérience visuelle encore plus riche et immersive.

Tl;dr Apple pourrait sortir un iPhone et un iPad pliables d’ici 2026.

La roadmap d’Apple prévoit de grands changements d’affichage pour les iPads et MacBooks.

Un iPad pliable de près de 19 pouces pourrait remplacer un ordinateur portable.

Un futur pliable pour Apple ?

Selon des rumeurs persistantes, Apple, malgré son intérêt pour les appareils pliables, n’a pas encore dévoilé le sien. Cependant, des informations récentes suggèrent qu’un iPhone pliable, probablement appelé « iPhone Flip », pourrait être en cours de préparation pour une sortie en 2026. Et il semblerait que cet iPhone ne soit pas le seul appareil pliable en préparation chez le géant de Cupertino. Un récent leak indique qu’un iPad pliable pourrait également voir le jour dans les prochaines années.

Une roadmap d’Apple révélée

La fuite provient du leaker régulier Jukanlosreve, qui a posté une image qui semble être la « roadmap » d’Apple pour les écrans des iPad et des MacBook. Cette feuille de route détaille les plans d’Apple jusqu’en 2030, suggérant d’importants changements dans les affichages de ces deux catégories d’appareils dans les années à venir.

Un iPad pliable en préparation ?

Selon l’image divulguée, Apple prévoit de lancer une « tablette/note PC/moniteur » pliable de 18,8 pouces. Ces dénominations pourraient laisser entendre qu’il s’agit d’un remplacement de laptop ou peut-être d’un moniteur externe portable pliable. Cet appareil géant devrait être équipé d’un écran OLED avec LTPO TFT, et TSP sur TFE, ce qui suggère un affichage fin, dynamique et pliable.

Des écrans OLED pour tous les appareils Apple

Il a souvent été suggéré qu’Apple allait abandonner les écrans LCD sur les iPad et MacBook au profit des écrans OLED, qui offrent un meilleur contraste et des noirs plus profonds. La première étape vers cette transition a été franchie avec l’introduction des iPad Pro M4 de 2024 dotés d’écrans OLED en tandem. Selon la roadmap divulguée, les écrans OLED commenceront à être présents sur les autres iPad et MacBook à partir de 2026.

De plus, il semble que les versions 2026 abandonneront l’actuelle encoche pour la webcam au profit d’un trou, suggérant une caméra plus petite et plus compacte. Nous pourrions voir cette mise à jour d’affichage dès l’année prochaine, compte tenu d’une rumeur selon laquelle une caméra plus petite arriverait avec le MacBook alimenté par le M5.