Un Apple MacBook Pro OLED prévu pour 2026 (entre autres nouveautés) ?

Un MacBook Pro OLED pourrait être lancé en 2026, mais ce n'est pas la seule modification prévue.

Tl;dr Apple envisage un MacBook Pro entièrement repensé en 2026.

Les MacBook Pros de 2025 conserveront leur design actuel.

Le futur MacBook pourrait être l’ordinateur portable le plus mince et léger du marché.

Un MacBook Pro repensé prévu pour 2026

Alors que la semaine a été marquée par une actualité riche en nouveautés pour le Mac, tournons notre regard vers l’avenir. Selon Mark Gurman de Bloomberg, nous pourrions voir apparaître en 2026 un MacBook Pro radicalement repensé, équipé d’un écran OLED.

Les remaniements majeurs des produits d’Apple sont rares, à l’image du Mac mini qui a attendu 14 ans avant de connaître une refonte. Le design en aluminium de la gamme MacBook Pro, bien que toujours apprécié pour son aspect pratique, est en place depuis plusieurs années.

Un léger renouvellement en 2025

Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, et Ross Young, spécialiste des écrans, s’accordent à dire que les MacBook Pros de 2025 resteront fidèles à la ligne actuelle, avec des écrans mini-LED et un design inchangé.

Mark Gurman a également rapporté que le seul véritable changement notable concernerait l’intégration des puces M5, M5 Pro et M5 Max, déjà quasiment prêtes. À moins qu’Apple ne nous réserve d’autres surprises, il est probable que cette mise à jour soit présentée dans un article de blog l’année prochaine.

Un véritable bouleversement pour 2026

En 2026, Gurman prévoit que le MacBook Pro connaîtra une véritable révolution. L’un des changements majeurs serait l’adoption d’un écran OLED, une technologie déjà présente sur l’iPad Pro M4 et qui offre de nombreux avantages : une qualité d’image exceptionnelle, une luminosité accrue, un contraste plus profond et une autonomie de batterie prolongée.

En outre, les écrans OLED étant plus fins que les écrans LED traditionnels, Apple pourrait utiliser cette caractéristique pour concevoir un MacBook Pro plus mince. Gurman va même plus loin en affirmant qu’Apple souhaite faire de ces futurs MacBook Pro les produits « les plus minces et légers de leur catégorie dans toute l’industrie technologique ».

Une perspective séduisante

Si ces prévisions se confirment, l’avenir du MacBook Pro s’annonce prometteur. À l’heure actuelle, de nombreux utilisateurs sont toujours satisfaits de leur MacBook Pro M1 Pro/Max, quels que soient les progrès réalisés avec le M4. Il serait certes agréable de pouvoir renouveler son matériel chaque année, mais cela représente un coût non négligeable. Une mise à jour majeure tous les cinq ans semble donc être un cycle plus logique, et Apple semble l’avoir bien compris avec cette refonte prévue du MacBook Pro.