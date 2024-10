Apple accélère la production : la sortie du MacBook Pro M4 semble imminente

Il semble que la sortie du MacBook Pro M4 est imminente, Apple ayant intensifié sa production.

Tl;dr Apple pourrait lancer un nouveau MacBook Pro avec M4.

Des rumeurs d’approvisionnement indiquent une sortie avant fin octobre.

Le nouvel appareil pourrait être un puissant ordinateur « Pro ».

Un nouveau MacBook Pro en préparation chez Apple ?

Selon plusieurs rapports, Apple se prépare à lancer un tout nouveau MacBook Pro équipé d’une puce M4. Les dernières rumeurs provenant de la chaîne d’approvisionnement affirment que le prochain ordinateur portable pourrait être disponible sur le marché avant la fin du mois d’octobre. Tout comme le nouveau iPad mini, Apple pourrait surprendre en lançant le dernier MacBook Pro, ou l’entreprise pourrait organiser un événement en octobre pour annoncer la nouvelle.

Une augmentation de la production en amont ?

Ces informations proviennent du rapport de Digitimes, qui affirme que le principal assembleur de Mac, Compaq, a considérablement augmenté sa production en septembre. Par ailleurs, deux fournisseurs de composants Mac, Jarllytec et Shin Zu Shing, ont signalé une augmentation de leurs revenus le mois dernier. Ces commandes supplémentaires auprès des fournisseurs de composants Mac semblent logiques si Apple se prépare à un lancement en octobre.

Des spécifications alléchantes pour le MacBook Pro

Si ces rumeurs se révèlent exactes, cela signifie que le MacBook Pro 2024 sera équipé de la puce M4, qui serait dotée d’un processeur à 10 cœurs, d’un GPU à 10 cœurs, de 16 Go de RAM (une mise à niveau bienvenue par rapport aux 8 Go offerts dans le MacBook Pro actuel), d’un stockage de 512 Go (ou plus, selon la configuration) et de trois ports Thunderbolt 4.

Si ces spécifications sont avérées, le MacBook Pro M4 s’annonce comme une machine puissante, digne du nom « Pro ». Bien sûr, il faudra attendre l’annonce officielle d’Apple avant de tirer des conclusions, mais il est facile d’imaginer que ce nouveau MacBook Pro pourrait être l’un des meilleurs ordinateurs portables et l’un des meilleurs MacBooks sur le marché.

En attendant l’annonce officielle…

En attendant l’annonce officielle, plusieurs offres intéressantes se profilent déjà pour le Black Friday, avec des économies importantes sur certains modèles d’Apple MacBook.