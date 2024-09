L’Apple iPhone 16 est le smartphone le plus réparable jamais conçu

Apple a fait d'importantes modifications concernant la réparation de ses différents composants. On note une grande évolution dans leur procédure de maintenance. Quels pourraient être les impacts de ces changements sur les utilisateurs ?

Tl;dr Apple a apporté de grosses modifications à la façon dont les réparations de diverses pièces sont effectuées.

L’iPhone 16 est conçu pour durer, avec une facilité de réparation accrue.

Des fonctionnalités telles que le nouvel « Adhésif liquide ionique pour batterie » facilitent le retrait de la batterie.

Le nouvel outil de diagnostic Apple sur iOS 18 permet de déterminer les pièces à remplacer.

Le géant de la technologie, Apple, vient de faire un pas de géant vers l’amélioration de la réparabilité de ses produits, notamment avec l’iPhone 16. Cette avancée significative s’inscrit dans une volonté de durabilité et de longévité du produit, en suivant trois principes fondamentaux : la durabilité, la réparabilité et les mises à jour logicielles continues.

Une réparation de la batterie facilitée

Dans le passé, les batteries étaient collées en place, rendant leur retrait particulièrement difficile. Aujourd’hui, l’iPhone 16 innove avec une nouvelle fonctionnalité : l’« adhésif liquide ionique pour batterie ». Cet adhésif se détache facilement lorsqu’il est exposé à un courant électrique de faible tension, simplifiant ainsi considérablement le retrait de la batterie.

Un assistant de réparation et des outils de diagnostic innovants

Autre nouveauté, l’assistant de réparation d’Apple intégré à iOS 18. Ce dernier permet aux utilisateurs et aux techniciens tiers de configurer les pièces Apple directement sur l’appareil, sans avoir à contacter Apple. En outre, iOS 18 propose un nouvel outil appelé « Apple Diagnostics for Repair » qui permet de diagnostiquer les problèmes et de déterminer les pièces à remplacer sans avoir à utiliser un second appareil.

Un meilleur support pour les pièces d’occasion et de tiers

Enfin, Apple améliore le support pour les pièces de tiers et d’occasion. Les pièces usagées peuvent être officiellement calibrées via les serveurs cloud d’Apple et seront marquées comme « utilisées » dans l’historique de réparation. Les pièces de tiers, quant à elles, ne peuvent pas être calibrées, mais l’iPhone 16 tentera d’activer la pièce pour qu’elle fonctionne « à sa pleine capacité ».

En somme, ces avancées, qui visent à favoriser la durabilité et la réparabilité, marquent une étape importante dans l’évolution d’Apple vers un modèle plus respectueux de l’environnement et plus accessible pour ses utilisateurs.