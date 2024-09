Les iPhones compatibles avec iOS 18

Alors que la sortie d’iOS 18 approche, plusieurs modèles d’iPhone plus anciens ne seront plus pris en charge, marquant un tournant pour certains utilisateurs. Apple prévoit néanmoins d’étendre la compatibilité à un large éventail d’appareils récents, garantissant des fonctionnalités et des performances optimales sur ses modèles phares.

Tl;dr La version stable d’iOS 18 est en cours de déploiement pour les iPhone compatibles.

iOS 18 est compatible avec plusieurs modèles d’iPhone, du 12 au 15 Pro Max.

De nouvelles fonctionnalités, dont l’Apple Intelligence, nécessitent le processeur A17 Pro.

iOS 18 apporte des options de personnalisation et de nouvelles fonctionnalités pour les messages et Siri.

Le déploiement de la nouvelle version d’iOS

La mise à jour tant attendue est enfin là. Le 16 septembre 2024 a marqué le jour où iOS 18 a commencé à être déployé pour les utilisateurs d’iPhone compatibles. Si vous cherchez à télécharger cette dernière version, sachez qu’elle est compatible avec une large gamme de modèles d’iPhone, du iPhone 12 au iPhone 15 Pro Max.

Les exigences matérielles pour les nouvelles fonctionnalités

Cependant, pour profiter pleinement des nouvelles fonctionnalités de l’Apple Intelligence, il vous faudra un processeur A17 Pro. Autrement dit, seuls les possesseurs d’un iPhone 15 Pro ou d’un iPhone 15 Pro Max pourront en bénéficier. Cela s’explique par le fait que ces fonctionnalités nécessitent au moins 8 Go de RAM, une caractéristique manquante sur la plupart des iPhones.

Les nouveautés apportées par iOS 18

L’offre d’iOS 18 est riche en nouveautés. Les utilisateurs pourront notamment profiter de nombreuses options de personnalisation. Fini la rigidité, vous pourrez désormais déplacer les widgets sur votre écran d’accueil comme bon vous semble. De plus, les options de couleur ont été revues, permettant même de mettre en place un thème sombre pour tous les widgets.

Mais ce n’est pas tout. Pour ceux qui se soucient de leur vie privée, il sera possible de verrouiller et de cacher certaines applications. Les messages n’ont pas été oubliés avec de nouvelles options de réponse rapide, la possibilité de programmer des envois et même d’ajouter de nouveaux effets de texte. Les utilisateurs pourront rester en contact avec leurs proches grâce à de nouvelles options de communication par satellite dans les messages, qui comprennent un cryptage de bout en bout.

L’Apple Intelligence, un bond en avant pour l’iPhone

Si vous disposez d’un téléphone compatible, vous aurez accès à l’Apple Intelligence qui apporte un lot conséquent de fonctionnalités mises à jour pour l’iPhone. Siri, votre assistant personnel, devient plus puissant et intelligent. Il peut désormais s’intégrer avec des applications et a même accès à ChatGPT pour vous apporter toutes les suggestions et informations dont vous avez besoin.

En outre, l’Apple Intelligence vous permettra de générer des images à partir de commandes, d’adapter des dessins dans Notes et même de créer vos propres emojis, ou Genmoji comme ils sont désormais appelés. Elle reconnaîtra également votre style d’écriture, recréera votre écriture manuscrite et vous proposera des suggestions en fonction du ton et du contexte. Elle pourra également résumer facilement vos e-mails et notifications, vous évitant ainsi d’être submergé. Tout cela sera gratuit lors de la sortie pour les appareils compatibles.