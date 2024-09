iOS 18 débarque le 16 septembre : votre iPhone est-il compatible ? Découvrez les nouvelles fonctionnalités et appareils éligibles

Vérifiez si votre iPhone pourra bénéficier de iOS 18 et quand les fonctionnalités d'Apple Intelligence seront lancées. Quelle est la fonctionnalité que vous attendez le plus ?

Apple dévoile l’iPhone 16 et la mise à jour iOS 18

L’événement « It’s Glowtime » d’Apple vient de se terminer, annonçant l’arrivée de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Pro. Ces nouveaux modèles s’accompagnent de la toute dernière version du système d’exploitation, iOS 18, qui sera préinstallée sur ces appareils.

Compatibilité des iPhone avec iOS 18

Attention toutefois, tous les iPhone ne pourront pas profiter de la mise à jour iOS 18. Chaque année, certains modèles plus anciens sont retirés de la liste de compatibilité d’Apple. Pour exemple, l’année dernière, les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X étaient exclus de la liste de compatibilité et n’ont donc pas pu bénéficier de la mise à jour iOS 17.

Apple Intelligence, la nouvelle fonctionnalité à découvrir

Parmi les nouvelles fonctionnalités présentées, Apple Intelligence attise la curiosité. Cependant, seul un nombre limité d’utilisateurs pourra en bénéficier dans un premier temps. En effet, seuls les possesseurs d’un iPhone 15 Pro, d’un iPhone 15 Pro Max ou d’un modèle iPhone 16 pourront accéder à la version bêta d’Apple Intelligence dès le mois prochain.

Quand pourrez-vous bénéficier d’Apple Intelligence ?

Si votre iPhone est compatible avec Apple Intelligence, vous pourrez découvrir ses fonctionnalités à partir d’octobre. Cette fonctionnalité sera d’abord disponible en anglais aux États-Unis, puis dans d’autres pays anglophones en décembre. Le support linguistique pour d’autres langues, dont le français, sera disponible courant de l’année prochaine.

Il est à noter que la disponibilité d’Apple Intelligence dans les pays de l’UE n’est pas prévue pour le moment. En effet, Apple est actuellement en conflit avec les régulateurs européens concernant les détails d’application de la loi sur les marchés numériques de l’UE.

Qu’attendre de la mise à jour iOS 18 ?

Outre Apple Intelligence, iOS 18 inclura de nombreuses autres mises à jour. Parmi elles, on retrouve une amélioration de l’application Messages, une réorganisation de la bibliothèque de photos et une personnalisation de l’écran d’accueil. Les détenteurs d’un iPhone compatible pourront découvrir toutes ces nouveautés dès leur téléchargement de la mise à jour, prévue pour ce mois-ci.