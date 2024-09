iOS 18 pourrait apporter deux fonctionnalités vidéo de l’iPhone 16 aux anciens modèles

L'arrivée d'iOS 18 pourrait apporter avec elle certaines nouveautés pour les anciens modèles en ce qui concerne la vidéo. Explication.

Des nouveautés pour tous avec iOS 18

La dernière version d’iOS d’Apple, iOS 18, s’apprête à être déployée. Au-delà des derniers modèles d’iPhone, cette mise à jour apporte son lot de nouveautés pour tous les utilisateurs de smartphones compatibles.

Modification de la vitesse de lecture et pause d’enregistrement à volonté

L’une des surprises de dernière minute de cette version est la possibilité de modifier la vitesse de lecture des vidéos via l’application Photos. De plus, il sera désormais possible de mettre en pause et de reprendre les enregistrements à volonté. En appuyant sur une icône en forme d’horloge dans le coin supérieur droit de la fenêtre d’édition, vous pourrez ajuster le nombre d’images par seconde de votre clip, et donc la vitesse de lecture. Les options vont de 24 à 240 images par seconde.

Des fonctionnalités accessibles à tous

Ces fonctionnalités, dévoilées lors de l’événement Glowtime d’Apple pour l’iPhone 16, étaient initialement supposées être exclusives aux nouveaux iPhone. Néanmoins, cette mise à jour laisse entendre que tout iPhone compatible avec iOS 18 pourra en bénéficier, et pas seulement les derniers modèles d’Apple.

Une utilisation optimale avec l’iPhone 16 Pro et Pro Max

Il convient de noter que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seront capables d’exploiter au mieux ces ajustements de lecture. En effet, étant donné que ces modèles peuvent enregistrer des vidéos en 4K 120 fps en mode Slo-mo ou en mode vidéo standard, on peut supposer qu’ils sont les seuls téléphones capables d’utiliser toutes les options de vitesse démontrées par Apple.

iOS 18 sera disponible à partir du 16 septembre. Si vous possédez un iPhone XS ou un modèle plus récent, vous pourrez très probablement tester ces nouvelles fonctionnalités très bientôt. Si vous envisagez une mise à niveau, consultez nos premières impressions sur les derniers appareils d’Apple.